Restorancılar Birliği ilk toplantısını yaptı

Restorancılar Birliği ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Genel Kurul sonrası genel konuları görüşmek üzere Salih Kayım başkanlığında toplandı.

İlk toplantılarını hukukçuları ile gerçekleştiren yeni yönetim, mali konuların yanı sıra yasanın tadilatı hakkında süreç ile ilgili neler yapılabilir konusunu tartıştı.

Yasanın Avrupa Birliği standartlarına uyumlu olması ve bu süreçte neler yapılabilir konularını içeren toplantıda, sektörün paydaşları ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi konuşuldu.

Birlik Başkanı Salih Kayım toplantı esnasında yaptığı konuşmada göreve yeni geldiklerini belirterek, eski yönetimden devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için birlik çatısı altında herkesin ayni hedefle çalışacaklarını vurguladı. Kayım, üyelerin hak ve hukkunu daha iyi temsil etmek ve üye sorunlarını masaya yatırıp çözüm bulmak adına bir takım çalışmalar başlatacaklarını söyledi. Birliğin bugünden itibaren etkin rol üstleneceğinin altını çizen Kayım, amacın birliği daha iyi yerlere taşıyarak üyelerin taleplerini ve beklentilerine cevap vermek olduğunu belirtti. Restorancılar Birliği Başkanı Kayım, ‘’Restorancılar Birliği etkin ve verimli çalışmalar yürütmek üzere toplandı. Amacımız hem birliğimizin yasasının Avrupa Birliği standartlarına kavuşturmak hem de üyelerimizin hak ve hukukunu daha etkin bir şekilde savunmaktır. Geçmiş yönetimlerde bulunan herkese birliğimize yaptıkları katkıdan dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Herkesin amacı ortaktır. Önemli olan bugünden sonra kendimizi daha iyi ifade edebilmek ve birliğimizi hak ettiği noktalara taşımaktır. Bu bağlamda yönetimde görev alan herkes bu sorumluluğun bilincinde çalışacak ve herkes gereken özveriyi gösterecektir. Bireysel çıkarlar için değil birliğimizin çıkarları doğrultusunda çalışacağız. Hedefimiz ortaktır. Birliğimizin daha verimli çalışması için sık sık toplantılar düzenleyerek, fikir alışverişi yapacağız. Elini hiç düşünmeden bu taşın altına koyan herkese teşekkür ederim.’’ Dedi.