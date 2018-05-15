Ramazan başlıyor,ilk iftara Recep Akdağ'da katılacak

Ramazan ayı yarın başlıyor. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak ve ilk sahur yemeğine bu gece kalkılacak.

Ramazan ayının ilk orucu da yarın tutulacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününü 11 Haziran Pazartesi’ye bağlayan gece idrak edilecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 13 Haziran’da son teravih namazı kılınacak ve 14 Haziran günü son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 Haziran Cuma günü olacak ve bayram namazı saat 06.16’da kılınacak.

Bu yılki fitre miktarı 25 TL olarak belirlendi.

Öte yandan Vakıflar’ın ilk iftarına Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katılacak. Selimiye Cami Meydanı'ndaki iftara tüm halk davetli

15 Mayıs 1018- Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin organize ettiği bu yılki ilk iftar yemeğine, yarın akşam Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katılacak.Kıbrıs Vakıflar İdaresinin organize ettiği iftar yemeği programı 16 Mayıs Çarşamba günü Lefkoşa Selimiye Cami Meydanı'nda geniş bir katılım ile yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile çok sayıda davetlinin katılacağı programa tüm halkın davetli olduğu duyuruldu.