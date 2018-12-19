banner237
En iyi Stephen King kitapları
En iyi Stephen King kitapları
14 0
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
3 0
Tüp gaz'a indirim
Tüp gaz'a indirim
11 0
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
10 0
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
19 0
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
22 0
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
17 0
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
45 0
banner82

Raif Özgüren'in durumu kritik

banner27

banner210
Raif Özgüren'in durumu kritik
banner215

Spor yazarı Raif Özgüren'in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bir süredir kalp nakli bekleyen ve hastanede tedavi gören spor yazarı, BRTK program yapımcısı Raif Özgüren'in durumu ile ilgili olarak mesai arkadaşı ve yakın dostu olan KTSYD başkanı Çelen Oben sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımla Özgüren'in beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti.

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ise Özgüren'in durumunun çok kritik olduğunu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü belirtti. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.