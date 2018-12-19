Raif Özgüren'in durumu kritik

Spor yazarı Raif Özgüren'in sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bir süredir kalp nakli bekleyen ve hastanede tedavi gören spor yazarı, BRTK program yapımcısı Raif Özgüren'in durumu ile ilgili olarak mesai arkadaşı ve yakın dostu olan KTSYD başkanı Çelen Oben sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımla Özgüren'in beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti.

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ise Özgüren'in durumunun çok kritik olduğunu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü belirtti.