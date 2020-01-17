Prof. Camgöz, top 50’de zirvede

İngiltere’de yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumları arasında en başarılı 50 isim belirlendi. Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Mustafa Camgöz, 50 kişi arasında birinci seçildi

İngiltere’de yayım yapan haber portalı Ne haber, İngiltere’de yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumları arasında en başarılı 50 ismi belirledi.

Yapılan değerlendirmeye göre dünyanın sayılı üniversitelerinden Imperial College'da kanser araştırma kürsüsü başkanı olan ve aynı zamanda Kanser Araştırma Vakfı Başkanlığını da yürüten Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Mustafa Camgöz, 50 kişi arasında birinci seçildi.

İş, sanat, spor politika alanlarını inceleyen Ne haber, İngiltere’de en önde gelen kanser araştırmacısı Prof. Camgöz’ü zirvedeki isim olarak belirledi.

Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Mustafa Camgöz, çalışmaları ile birçok kez ödüle layık görülmüştü.

Bunların arasında en prestijli ödül Huxley Memorial Madalyası oldu.

4 kitap ve 200’ün üzerinde araştırma makalesi yayımlanan Camgöz,

alanında lider kuruluşlar olan Medical Research Council UK (MRC) (İngiliz Tıp Araştırmaları Merkezi) ve The Wellcome Trust’ın danışmanlığını yapıyor.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün yayınladığı “Kanseri Yen” adlı kitabı en çok satanlar listesine girmişti.