Posta Dairesi'nden özel tarih damgası

Posta Dairesi, "Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi" çerçevesinde özel tarih damgası uygulanacağını ve damgalı zarfların satışa sunulacağını açıkladı.



Posta Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenecek "Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi"nin, 15-22 Şubat tarihleri arasında "KAÜ Osmanlı Kütüphanesi”nde (Arabahmet Mahallesi) yer alacağı belirtildi.



Açıklamada, serginin açılışı günü olan yarın, sergi alanında, "Kıbrıs Türk Posta Tarihi Sergisi 15-22 Şubat 2018 KAÜ Osmanlı Kütüphanesi Lefkoşa-15 Şubat 2018" ibareli özel tarih damgası kullandırılacağı; ayrıca söz konusu özel tarih damgalı zarfların Filateli Servisinde satışa sunulacağı kaydedildi.