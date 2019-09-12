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Polisten 'bölgeden uzak durun' uyarısı

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Polisten 'bölgeden uzak durun' uyarısı
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Polis patlamalar sonucunda çevreye yayılmış mühimmat olabileceği için bölgede aramaların devam ettiğini bu nedenle vatandaşların bu bölgeden uzak durmasını istedi.

Polis basın subaylığından yapılan duyuru şöyle:, "Acapulco bölgesinde meydana gelen patlamalar sonucu, çevreye yayılmış mühimmat olabilme ihtimaline karşın bölgede aramalar halen devam etmektedir. Vatandaşların söz konusu bölgelerden uzak durmaları, mühimmat vb. cisim ile karşılaşmaları durumunda temas etmemeleri ve yetkililere haber vermeleri önemle rica olunur".

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