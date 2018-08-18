Poliste bayram tedbiri

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için tüm emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı

Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamında geçmesi için belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü bir dizi tedbir aldı.

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için tüm emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı.

Açıklamada, “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağı kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü açıklamasında, “Dinimizin en özel günlerinden biri olan bayramlar, kırgınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, mutluluk ve hoşgörünün paylaşıldığı günlerdir. Bu özel günlerde birlik, beraberlik ve huzur içinde hareket etmek kuşkusuz yaşam kalitemizi artıracaktır” denildi.

Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alınması gereken tedbirlere de değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun. Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek olan vatandaşlarımız; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almaları biz polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır. Saygıdeğer halkımızın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır”

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Kurban Bayramı’nı, kutlayarak, sağlıklı huzurlu, mutlu ve olaysız bir bayram dileğinde bulundu.

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE AÇIK GÖRÜŞ

Kurban Bayramı dolayısıyla dört gün boyunca Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara 09.00-16.00 saatleri arasında yakınları ile önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, Kurban Bayramı ziyareti için Merkezi Cezaevi’ne gidecek ziyaretçilerin, yanlarında kendini tanıtıcı bir belge getirmeleri ve ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek miktarda olması gerektiğini belirtti.

