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Piyangolar Birimi'nde denetleme başlatılıyor

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Piyangolar Birimi'nde denetleme başlatılıyor
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Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu, Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’nde personel ve mali açıdan denetleme yapmak üzere görevlendirdiğini açıkladı.
Erhürman, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, bugün medyada, Piyangolar Birimi'nin mali durumunun kötü olduğuna, batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna, işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel bulunduğuna dair iddialar yer aldığını kaydetti.
Bu iddialar üzerine, bugün itibarıyla Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu, Piyangolar Birimi'nde personel açısından ve mali açıdan denetim yapmak üzere görevlendirdiğini açıklayan Erhürman, hazırlanacak raporun da bugüne kadar yaptıkları gibi açık biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını ve sorumluluk ortaya çıkması halinde sorumluların hangi partiden olduğuna bakılmaksızın raporun yetkili makamlara iletileceğini vurguladı.

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