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Pilli'den sevindirici haber

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Pilli'den sevindirici haber

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlattı.

Sağlık Bakanı Pilli ,bugün toplam 220 test yapıldığını yeni pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi..

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 547 test yapıldığını ifade ederken, KKTC’de corona virüsü nedeni ile 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü aktardı.  88 olan toplam vaka sayısı değişmedi.

Tedavisi devam eden toplam vakaların bölgesel dağılımı:

Lefkoşa: 11
Gönyeli :3
Girne : 2
Lapta: 9
Alsancak: 4
Mağusa: 3
Beyarmudu: 3
Karpaz: 22
Güzelyurt/ Lefke : Vaka yok

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