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Pazar ve Pazartesi yağmur bekleniyor

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Pazar ve Pazartesi yağmur bekleniyor
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Havanın, pazar gününden itibaren 2 gün yağmurlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Ocak – 01 Şubat dönemini kapsayan raporuna göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisiyle, pazar günü ve pazartesi günü öğleye kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor. 
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise periyodun ilk günü Güney ve Doğu yönlerden, diğer günlerde Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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