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Paşaköy ve Gaziköy’de bulunan kiliselerin bakım ve onarımı yapılacak

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Paşaköy ve Gaziköy’de bulunan kiliselerin bakım ve onarımı yapılacak
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Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk eş Başkanı Ali Tuncay, Paşaköy ve Gaziköy’de bulunan kiliselerin bakım ve onarım çalışmalarının Eylül ayında başlayacağını belirtti.
Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk eş Başkanı Ali Tuncay, TAK’a yaptığı açıklamada, komitenin adanın her tarafında çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki dönemde Güney’deki Tera ve Koççat camilerinde de çalışmaların başlayacağını söyledi.
Apostolos Andreas Manastırı’nın 2. Etap çalışmalarının da ihaleye çıkma aşamasına geldiğini ifade eden Tuncay, “Geçtiğimiz aylar içerisinde Mağusa’daki çalışmalar tamamlandı, ayrıca Güney’de Baf’ta bulunan Ebubekir camisi minaresi ve Baf’taki Türk hamamı restore edildi” dedi

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