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Özel gereksinimli bireyler için okullarda erişilebilirlik yaygınlaştırılacak

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KKTC’de, Özel Eğitim Yasası’nın henüz hayata geçemediğini kaydeden Çeler, çalışmaların Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldığını, yasanın yürürlüğe girmesiyle özel gereksinimli bireyler için okullarda erişilebilirliğin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Özel gereksinimli bireyler için okullarda erişilebilirlik yaygınlaştırılacak
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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Dünya Engelliler Birliği tarafından 11-13 Mayıs tarihleri arasında "6 kıta 85 ülke Engelleri Aşıyoruz " sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen  "Global Erişilebilir Okullar ve Kapsayıcı Eğitim Kongresi’ ne katıldı.
Mersin’de temaslarda bulunan ve kongreye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kongrenin son gününde   " Erişilebilir Okullar, Erişilebilir Özel Eğitim ve Kapsayıcı Eğitim Önerileri" ile ilgili oturumuna katılarak konuşma yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, erişilebilir okullar ve kapsayıcı eğitim modelleri hususunda örnek uygulamaların ve programların paylaşıldığı oturumda,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler; özel gereksinimli kişilerin aktif kamusal yaşamın bir parçası olması için düzenleme yapılırken gereksinimlerinin göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekti.
Günlük yaşamda cadde, sokak veya kamusal binalarda çok sayıda engelli kişi ile karşılaşılmamasının nedeninin engelli kişilerin mevcut olmaması değil, bu kişilerin iç/dış mekân kullanımlarından yardım almadan faydalanabilmelerinin çok kısıtlı olmasından kaynaklandığını belirten Çeler, engelli bireylerin topluma katılımını önleyen ve haklarını kısıtlayan koşulların ortadan kaldırılması için merkezi ve yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düştüğünü söyledi.
KKTC’de, Özel Eğitim Yasası’nın henüz hayata geçemediğini kaydeden Çeler, çalışmaların Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldığını, yasanın yürürlüğe girmesiyle özel gereksinimli bireyler için okullarda erişilebilirliğin yaygınlaştırılacağını ifade etti.
Bakanlığının özel gereksinimli bireylere yönelik projeleri hakkında bilgi veren Çeler, 7/24 hizmet verecek ve bir ilk olacak Engelsiz Yaşam Evi’nin özel gereksinimli bireylere ve ailelere destek vererek kendilerinden sonra çocuklarına kimin bakacağı endişesini taşıyan ailelerin ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.
Çeler, engelli örgütlerinin talebi olan Engelli Dairesi’nin kurulması için de çalışmalara başlayacaklarını söyleyerek, "Özel gereksinimli vatandaşlarımızın alacağı eğitim ve yararlanacağı imkanları,  yasayla kuralla değil, hepimiz eşit olduğu için bir farkımız olmadığı için en ileri noktaya getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Global Erişilebir Okullar ve Kapsayıcı Eğitim Kongresi’nden edinilecek bilgi ve tecrübelerin, özel gereksinimli bireylere yönelik yapılacak çalışmalarda Bakanlığına yol haritası olacağına inandığını belirten Çeler, etkinliğe ev sahipliği yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

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