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Otellerin Ağustos ayı doluluk oranları yüzleri güldürdü

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5 yıldızlı büyük otellerin ağustos ayı doluluk oranı yüzde 75 olurken, küçük otellerin aynı ay içindeki doluluk oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti

Otellerin Ağustos ayı doluluk oranları yüzleri güldürdü
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne (KTOB) üye yıldızlı büyük tesisler ile küçük otellerin ağustos ayı doluluk oranı yüzde 64 oldu. 

5 yıldızlı büyük otellerin ağustos ayı doluluk oranı yüzde 75 olurken, küçük otellerin aynı ay içindeki doluluk oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

KITOB’dan verilen bilgiye göre, otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, ağustos ayına ilişkin dolulukları şöyle oldu:

“5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları ağustos ayında %75 oranında olmuştur. Buna göre; geçen Temmuz 2019 ayına göre %3 oranında bir artış gerçekleşirken, geçen ağustos 2018 yılına göre %9 oranında bir yükseliş olmuştur.

Küçük otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı %54 olmuştur. Buna göre; geçen Temmuz 2019 ayına göre %13 oranında bir artış yaşanırken, geçen Ağustos 2018 yılına göre %2’lik bir yükseliş olmuştur.

Tüm otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %64 olmuştur. Geçen Temmuz 2019 ayına göre % 6 oranında bir artış olurken, geçen Ağustos 2018 yılına göre de %6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.”

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