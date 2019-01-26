Orkide Yürüyüşü için geri sayım başladı

Kanser Araştırma Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Orkide Yürüyüşü, KKTC Telsim ana sponsorluğunda 10 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka parkurunda gerçekleşecek

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 16. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, KKTC Telsim ana sponsorluğunda 10 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka istikametinde gerçekleşecek. Lemar, Play Fm ve Big Rent Trading Bigibox’ın da desteklediği yürüyüşte toplam 9 km bir alan yürünmüş olacak.

16. Orkide Yürüyüşü’nün biletleri tüm Deniz Plaza şubeleri ve Telsim’in Lefkoşa’daki Ortaköy, Yenikent ve Dereboyu, Shoplarından 35 TL bağış yapılarak temin edilecek. Ayrıca, bilet numaralarını 0548 855 15 15 numaraya gönderenler, yürüyüş sonrası yapılacak olan çekilişte, birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansını yakalayacak.

Yürüyüş günü, 07:30’da Gazimağusa Belediye önü, 08:00’de ODTÜ, 09:00’da Güzelyurt otobüs terminali, 08:30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü ve 08:30’da Girne GAÜ’den otobüsler kalkacak.

Telsim Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen toplantıda yürüyüş hakkında bilgiler verilerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımın beklenildiği söylendi.

CAMGÖZ: KKTC’DE KANSER SORUNU ÜZERİNE ARAŞTIRMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz yaptığı açıklamada, bu yıl da yürüyüş sırasında ikramların yanı sıra faaliyet raporunu da katılımcılara vereceklerini söyledi.

“KKTC kanser sorunu nedir? Derecesi nedir? Ne gibi çözüm yolları gerekir? Sorularının cevabını bulmak için araştırmalarımıza devam etmekteyiz.” diyen Camgöz, bu yıl 16. Orkide Yürüyüşü’nden elde edilecek gelirin iki doktora bursu için harcanacağını belirtti.

Imperial College London’da yaptıkları, kliniksel denemeye hazırlanmış ve sona yaklaşılan yeni nesil ilaç geliştirdiklerini kaydeden Camgöz, kanserin dağılmasını önleyen, yan etkileri ve toksit olmayan bir ilaç olduğunu söyledi. Camgöz, herkesi 10 Mart’ta Kozanköy’e Orkide Yürüyüşü’ne davet etti.

TANPINAR: AMACIMIZ, KANSERLE MÜCADELEDE BİRLİK VE BERABERLİĞİ VURGULAMAK

KAV ile birlikte KKTC Telsim olarak Orkide Yürüyüşü’ne bir kez daha ana sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bir Kıbrıslı Türk olan Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün, İngiltere’de Imperial College’de kanser araştırmaları konusunda önemli bir isim olması ve kendisi ile birlikte bu projede yer almaktan dolayı ayrıca gurur duyduklarını ifade etti. Tanpınar, 10 Mart’ta 9 km’lik parkurda yürüyerek, kanserle verilen mücadelenin ne kadar meşakkatli olduğunu, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu sembolik yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

İMER: HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ’NDEYİZ

Lemar olarak, 16 yıldır Orkide Yürüyüşü ile gönül bağlarının olduğunu söyleyen Lemar Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz İmer, bu yıl da her yıl olduğu gibi destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. İmer, bu yıl da Orkide Yürüyüşü’ne bütün birimleri ile katılarak, kanser konusunda farkındalık yaratmaya çalışacaklarını belirtti.

DERVİŞOĞLU: YÜRÜYÜŞ SONUNDA KATILIMCILAR İÇİN SÜRPRİZLERİMİZ VAR

Play Fm olarak, kurulduğu günden beri KAV’ın medya sponsorluğunu keyifle sürdürmekte olduklarını dile getiren Play Fm Direktörü Ali Dervişoğlu, bu sene de Orkide Yürüyüşü’ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bu yıl yürüyüş sonunda katılımcılar için sürprizler planladıklarını söyleyen Dervişoğlu, herkesi 10 Mart Pazar günü Orkide Yürüyüşü’ne davet etti.