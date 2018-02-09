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Önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki hafta Salı, Perşembe ve Cuma günleri yağmur beklendiğini; sıcaklıkların da yaklaşık 4 derece düşeceğini belirtti.

Önümüzdeki hafta yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nin, 10-16 Şubat dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın ve Pazar günü sabah saatlerinde sis beklenirken, hava genellikle parçalı bulutlu Salı, Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer sağanak yağmurlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 20-23, hafta başından itibaren de 16-19 derce dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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