Near East Grubundan dünya çapında başarı

Near East Grup bünyesinde olan Near East Technology’nin Near East Bank için geliştirdiği IBM BPM süreç sistemi sayesinde artık, Near East Bank müşterileri kredi başvurularının onaylanıp onaylanmadığını en hızlı şekilde öğrenme olanağı bulacak.

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen bankalarından biri olan Near East Bank, teknolojiye ve insana yaptığı yatırım ile geçtiğimiz yıllar içerisinde Near East Bank’ın büyüme felsefesinin odak noktasını oluşturdu. Teknoloji ve inovasyon alanında büyük emek vererek üzerinde titizlikle çalıştığı IBM BPM ürünü kullanarak banka içi süreç sistemini geliştirip, özellikle kredi süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi ve tamamen kağıtsız ortamın oluşmasıyla operasyonel yükün de büyük ölçüde azalmasını sağladı.

Geliştirilen IBM BPM süreç sistemi ile piyasada faiz oranları değiştiğinde iş süreçleri oluşturmak ve bu süreçleri değiştirmek için personel artık zaman harcamadan sistem üzerinden tüm değişiklikleri onay mekanizmalarıyla hızlıca devreye alabiliyor. BPM süreç yönetiminde süreçlerin operasyonel olarak kural mekanizmalarına göre ilerlemesi için kullanılan yazılım ile şube yöneticilerinin daha hızlı, daha doğru karar almasına yardımcı olacak. Geliştirilen iş süreçlerinin banka işleyişine hız kazandırması, verimliliği artırması ve en önemlisi müşteri memnuniyetini artırmasıyla ilgili teknolojik ilerlemeyi izleyen küresel boyutlu ünlü IBM firması bu başarı hikayesine kendi sitesinde yer verdi. (https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2018/09/13/near-east-bank-bpm/)

Near East Bank’ın son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümün temelinde teknoloji olduğunu ifade eden Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “Near East Bank, teknolojiyi bir maliyet unsuru olarak değil, bir fırsat olarak, yeni gelir akışları oluşturmanın bir yolu olarak görüyor. Teknoloji kullanma şeklimiz, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamamızda rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlıyor. IBM BPM süreç sistemi de bunların merkezinde bulunmaktadır.” Dedi