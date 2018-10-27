Müteahhitler Birliği’nin eylemi sona erdi

Müteahhitlerin eylemine neden olan sorunların teknik heyet ile görüşülmeye başlandığı ve Salı günü Bakanlar Kurulu’nda ele alınarak karar üretileceği bilgisinin alındığı belirtilerek, “Gelinen noktada tıkanıklığın kısa sürede giderileceği anlaşılmaktadır” denildi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, araçlı eylemlerinin sona erdiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu, araçlı eylemin sona erdirilmesi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, müteahhitlerin eylemine neden olan sorunların teknik heyet ile görüşülmeye başlandığı ve Salı günü Bakanlar Kurulu’nda ele alınarak karar üretileceği bilgisinin alındığını belirterek, “Gelinen noktada tıkanıklığın kısa sürede giderileceği anlaşılmaktadır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“HÜKÜMETİ ZORA SOKMAK VEYA BAŞKA HÜKÜMET OLUŞUMLARINA ZEMİN OLUŞTURMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

“Tepkileri örgütlemek suretiyle hükümeti zora sokmak veya başka hükümet oluşumlarına zemin oluşturmak gibi bir derdimiz yoktur. Derdimiz ülke ekonomimizin içerisinde bulunduğu krizden çıkmasıdır. Derdimiz bu sektörden geçimini sağlayan binlerce insanın evine ekmek götürebilmesidir. Ülkemizin kaynaklarının bu zor günlerde olabildiğince eşit dağıtılarak kimseye üvey evlat muamelesi yapılmamasıdır.

Biz sorumlu bir sivil toplum örgütü olarak, denetçilik görevimizi yerine getiriyoruz. Bunun net olarak böyle bilinmesini ve farklı yorumlar yapılmamasını isteriz.

En demokratik hakkımız olan eylem yapma hakkımızı kullanarak sokağa çıktık ve içerisinde bulunduğumuz zor durumu halkımızla paylaşarak ülkeyi yönetenlere hep birlikte haykırdık.

Bilahare, sıkıntılarımızın Teknik Heyet ile görüşülmeye başlandığı ve Salı günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilerek bir karar üretileceği bilgisini aldık.

Teknik Heyet ile görüşmelerin başlamış olması demek sürecin son aşaması demektir ve kamu maliyesindeki bizlerle ilgili tıkanıklığın kısa sürede giderileceği anlamını taşımaktadır.”

EYLEMİ SONLANDIRMA KARARI…

Açıklamada, bu noktada kendilerine düşenin sorumluluk bilinci ile hareket etmek olduğuna işaret edilerek, “gelinen noktada başta Sayın Başbakan ile yapmış olduğumuz görüşme, devamında teknik heyetin çalışmaya başlamış olması ve en önemlisi Kıbrıs Sorununa çözüm bulunması yönünde başlamış olan yeni süreci olumsuz etkilememe adına, bugün eylemimizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız” denildi.

“Eyleme her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhu içerisinde destek veren tüm üyelerimize, ayrıca yarattığımız trafik olumsuzluğuna maruz kalmasına rağmen hoşgörüyle yaklaşan tüm halkımıza teşekkür ederiz” ifadelerine de yer verildi.



