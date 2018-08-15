"Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alominyo ve Taşkent’te yaşananlar barbarlıktı"

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış Harekatına kadar Kıbrıs Türkünün çok acılar çektiğini, her savaşta acılar yaşandığını, ancak Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alominyo ve Taşkent’te yaşananların bir savaş sonucu olmadığını, barbarlık olduğunu söyledi

Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde Rumlar tarafından 14 Ağustos 1974’te katledilen 126 kişi, Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı önünde ve Atlılar Şehitliği’nde düzenlenen törenlerle anıldı.

Törenlere Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı önünde ve Atlılar Şehitliği’ndeki törenlerde, çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı önündeki törende Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile Muratağa - Atlılar - Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği (MASDER) Başkanı Ahmet Aşır birer konuşma yaptı.

Şehit torunu Ayşe Güler Akın’ın şiir okuduğu tören dua okunmasıyla sona erdi.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatına kadar Kıbrıs Türkünün çok acılar çektiğini, her savaşta acılar yaşandığını, ancak Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alominyo ve Taşkent’te yaşananların bir savaş sonucu olmadığını, barbarlık olduğunu söyledi.

Töre, Kıbrıslı Türklerin bu köylerde soykırım hedefiyle katledildiğini, Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı Kıbrıslı Türklerin tümünün katledilmiş olacağını ifade etti.

Bugün bazı şehitlerin sessizce anılmasının doğru bir şey olmadığını, çünkü Kıbrıs Türkünün özgürlüğünü o şehitlere borçlu olduğunu dile getiren Töre, bugün özgürlükler adı altında şehitlere ve Türk ordusuna dil uzatanların bulunduğunu, eğer milli ve manevi değerler kaybedilirse özgürlüğün de kaybedileceğini söyledi.

“Kıbrıs’ta bu oyunlar oynanıyor. Geçmişte Annan planı ile oynandı bu oyun” diyen Töre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin müzakerelerin sonuca ulaştırılması düşüncesiyle belirlediği çerçevenin, Türkiye’nin garantörlük ve tek taraflı müdahale hakkının kaldırılmasını amaçladığını söyledi.

Töre, Kıbrıs Rum kesiminin çözüm olabilmesi için güvenlik ve garanti anlaşmalarının iptalini, Güzelyurt ve Güney Mesarya’nın verilmesini istediğini dile getirirken, “kendi içimizden bazıları da aynı şeyi söylüyor” dedi.

AŞIR

Muratağa - Atlılar - Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği (MASDER) Başkanı Ahmet Aşır, Muratağa-Sandallar Şehitler Anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada, 44 yıl önce Muratağa, Atlılar ve Sandallarda çocuk da dahil 126 kişiye yapılanları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Aşır, “20 Temmuz Barış Harekatı olmamış olsaydı bugün Tük Kıbrıs Türkü katledilecek, Kıbrıs Yunanistan’a bağlanacaktı” dedi.

Aşır ayrıca, Kıbrıs Türkünün Türkiye’nin garantörlüğü ve bayrağından vazgeçmediği sürece Rum ve Yunanın hesaplarının hep yanlış çıkacağını belirtti.