Mucizevi Bir Şekilde Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Sağlık Tüyosu

Herkes tarafından bilinen sağlık klişelerinden bazıları doğru değildir. Bazı sağlık mitleri ise hayatınızı kolaylaştırır.

İnsanın sağlık durumunu etkileyen pek çok etken bulunuyor. Beslenmeden, genetik faktörlere kadar birçok şey bağışıklık sistemini etkiliyor. Günlük hayatta bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığımız davranışların bazıları da sağlığımızı negatif etkileyebiliyor. Ancak yaptığımız bazı şeyleri değiştirerek, sağlığımızı daha iyi bir hale getirebiliriz. Daha sağlıklı olmanızı sağlayacak 10 pratik öneriyi sizler için yazdık.

1. Gece tuvalete giderken gözlerinizi tamamen açmayın

Gece yarısı tuvalete gittiğiniz uykunuz bölünür ve sonrasında ise bazen uykuya dalmakta güçlük çekersiniz. Bunun nedeni ise çoğu zaman gözünüzü tam açmanızdır. Gözünüzü tamamen açtığınızda retinaya giren ışıkla beraber, beyin de sabah olduğunu varsayar ve uyanır. Böyle bir durumda da tekrar uykuya dalmak zorlaşır. Yalnızca bir gözünüzü açarsanız, tekrar uykuya dalmak kolay olacaktır. Ancak tek gözünüzle çok iyi göremiyorsanız, herhangi bir yere çarpabilir ya da düşerek kendinizi yaralayabilirsiniz, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

2. Kulaklara çeşitli yerden baskı uygulamak pek çok sağlık sorununu hafifletebilir

Refleksoloji olarak bilinen bu yöntem, ayaklar, eller ve kulaklarla uygulanabiliyor. Bir alternatif tedavi yöntemi olan refleksoloji ile belirli bölgelere masaj yapılarak vücudun çeşitli organlarını iyileştime hedefleniyor. Kulağın belirli bölgelerine de uygulanan bu yöntemle, baş ağrısından eklem ağrılarına kadar pek çok sağlık sorunu hafifletilebiliyor.

1. Sırt ve omuzlar

2. Çeşitli organlar

3. Eklemler

4. Nazal sinüsler ve boğaz

5. Sindirim

6. Baş ve kalp

3. Uzuv ağrısını hafifletmek için başınızı döndürün

Sabah uyandığımızda bazen kollarımızda ve bacaklarımızda ağrı ve karıncalanma hissi olabilir. Bunun nedeni ise bazen uyurken çok fazla hareket etmemiz ve istemeden de olsa uzuvlarımızın üstüne yatmamızdır. Bu normal kan akışına engel olur ve uzuv tarafından vücuttan alınan oksijen miktarı azalır. Bu yüzden bir karıncalanma hissi yaşarız. Bu hissi azaltmak için uzuvlarınızı hareket ettirmek yerine başınızı bir yandan diğer yana hareket ettirmeyi deneyin.

4. Hıçkırıkları durdurmak için birinden sizi korkutmasını isteyin

Hıçkırık tutması pek çok kişi tarafından sinir bozucu bir durum olarak kabul ediliyor. Bunun pek çok farklı sebebi olabiliyor. Çok yemek, yemek yerken mideye hava gitmesi gibi durumlar hıçkırığa neden olabiliyor. Hıçkırığı durdurmak ise oldukça zor bir durum. Bazen saatlerce devam edebiliyor. Hıçkırığı geçirmek için ise bilinen en eski ve klişe yöntem korkutulmak. Böyle bir durumda birinin sizi korkutmasını isteyin. Bu ani hareket kalbin hızlı bir şekilde atmasına ve kan dolaşımının artmasına neden olur. Aynı zamanda dikkatimizi hıçkırıklardan ayırır.

5. Soğuk bir odada uyuyun

Soğuk bir odada uyumak, genel uyku kaliteniz için iyidir. Hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur ayrıca uykuda daha fazla kalori yakmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda tip 2 diyabet riskini azaltan insülin duyarlılığını arttırır. Oda sıcaklığının 17-20 derece arasında tutulması, vücudu uykuya teşvik etmenin yanı sıra, yaşlanma karşıtı hormonu olarak bilinen melatoninin üretimini de destekler.

6. Daha iyi bir uyku için biraz kahve için

Kahvenin içerdiği kafein sayesinde enerjiyi artırdığı ve zihnin daha iyi çalışmasını sağladığı söylenir. Farklı kişilerde farklı etkiler yaratan kahve hakkında Japonların yaptığı bir araştırmaya göre, bir iki bardak kahve içtikten 20 dakika sonra biraz kestirmenin çok daha iyi hissettirdiği ve bu kişilerin işyerinde daha verimli çalıştıkları tespit edildi.

7. İğne olurken daha az acı duymak için öksürün



İğne fobisi olan insanların sayısı epey fazla. Ne kadar hasta olurlarsa olsunlar, iğne yerine farklı tedavileri tercih ediyorlar. İğne batması hissini hafifletmek için ise öksürebilirsiniz. Yapılan çok sayıda çalışma, iğne sırasında öksürmenin acı hissini azalttığını ispatlıyor. Ancak öksürürken iğnenin battığı bölgeyi hareket ettirmemeye dikkat edin, bu iğnenin size zarar vermesine neden olabilir.

8. Soğuk şeyler yedikten sonra oluşan baş ağrısını engelleyebilirsiniz

Çok soğuk bir şeyler yedikten veya içtikten sonra ortaya çıkan baş ağrısı çok sık görülen bir durum. Bunun nedeni ise soğuk bir şeyler yediğinizde, beynin kendini sıcak tutmaya çalışmasıdır. Bu da baş ağrısına neden olur. Ancak bunu, damağınızı dilinizle ovalayarak sonlandırabilirsiniz.

9. Yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamamalısınız

Yemek yedikten hemen sonra kendinizi rahatsız hissedip, dişlerinizi fırçalamak isteyebilirsiniz. Ancak, bu sağlıklı değildir. Yediğimiz veya içtiğimiz yiyecek maddelerinin birçoğu (domates, limon, portakal suyu vs.) asidiktir. Bu yiyecekleri tükettikten hemen sonra dişleri fırçalamak, asidin diş yüzeyindeki etkisini hızlandırabilir ve dişlerinizin aşınmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak için en az 30 dakika bekleyin.

10. Sakız çiğnemek hafızayı güçlendirir

Coventry Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma göre, nane aromalı sakız çiğnemenin yorgunluk hissini önemli ölçüde azalttığı belirlendi. İngiltere’de yapılan başka bir araştırmada ise psikologlar sakız çiğnemenin hafızayı yaklaşık yüzde 35 oranında güçlendirdiğini tespit ettiler.