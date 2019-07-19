Motorlu araç satıcıları sorunları Amcaoğlu'na aktardı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) yönetimi ile bir araya gelerek, sektörün sorunlarını ve beklentileri hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, MASİB Başkanı İbrahim Akın, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Amcaoğlu’nun sektörün sorunlarına geçmişten bu yana vakıf olduğunu ifade eden Akın, bu konuda alınacak önlemlerde Maliye Bakanı’nın kendilerine yardımcı olacağına inanç belirtti.

Otomotiv sektöründe ivedilikle çözülmesi gereken sıkıntıları da rapor şeklinde aktaran MASİB Başkanı İbrahim Akın, sorunların çözüme kavuşması ile batma noktasında olan sektörün rahatlayacağını, bu durumdan devletin de kazanç sağlayacağını belirtti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu prensibinin ve yol haritalarının, sorunları tüm gerçekliğiyle paydaşlarla ortaya koyduktan sonra karşılıklı tartışarak, çözüm üretmek olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, sektörün sorun ve beklentilerini bildiğini, geçmişte görev aldığı bürokratlığı döneminde önemli bir kısmına da yardımcı olduğunu söyleyerek, yeni dönemde de yine işbirliği içerisinde yapılabilecekler noktasında çalışacaklarını belirtti.