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Milyonlarca kelebek ülkemiz üzerinden Balkanlara göç ediyor

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Milyonlarca kelebek ülkemiz üzerinden Balkanlara göç ediyor
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Milyonlarca kelebeğin göçü Kıbrıs üzerinden geçerek devam ediyor.

Kelebekler İsrail üzerinden geçtikten sonra bugün Kıbrıs üzerinden geçmeye ve Balkanlara doğru yol almaya devam ediyor.

Gökyüzünde milyonlarca kelebeğin görülmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Sıcak ülkelere göç eden kral kelebekleri

Kelebeğin ömrü bir gün derler ancak 'kral kelebekleri' sıcak ülkelere göç edebilecek kadar uzun yaşıyor.

Amerika kıtasının kral kelebekleri her yıl 4 bin kilometre yol katederek ABD ve Kanada'dan Meksika'ya göç ediyor.

Dakikada 300 ila 720 kez kanat çırpan kelebekler günde 130 kilometreye kadar uçabiliyor.

Bu yıl da milyonlarca kelebek kış aylarını atlatmak için Meksika'ya göç etti.

Kelebeklerin toplandığı Kral Kelebeği Biyosfer Rezervi UNESCO'nun koruma altına aldığı alanlardan biri.

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