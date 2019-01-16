Mevlevi Atış Alanında havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, atışlar söz konusu tarihlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacak.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal emniyeti açısından şu bölgelere girmemesi gerektiği belirtildi:
“a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu,
b. Doğuda: Tutukçu T. Gürkan Burnu Hattının batısı,
c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- Soğan T. 500 M. doğusu hattının kuzeyi,
d. Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. doğusu - Gürkan Burnu hattının kuzeyi.