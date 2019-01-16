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Mevlevi Atış Alanında havan atışları yapılacak

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Güzelyurt Kaymakamlığı, 4-17 Şubat tarihleri arasında Mevlevi Atış Alanında havan atışları yapılacağını bildirdi.

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Mevlevi Atış Alanında havan atışları yapılacak
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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, atışlar söz konusu tarihlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal emniyeti açısından şu bölgelere girmemesi gerektiği belirtildi:

“a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusundan  geçen hattın doğusu,

b. Doğuda: Tutukçu T. Gürkan Burnu Hattının batısı,

c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- Soğan T. 500 M.  doğusu hattının kuzeyi,

d. Kuzeyde: Kalkanlı 700 m. doğusu - Gürkan Burnu hattının kuzeyi.

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