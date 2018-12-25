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Metropol kalitesi artık Girne’de

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Ülkemizde marka haline gelen Metropol Süpermarket, Girne Karakum bölgesinde açtığı ikinci şubesiyle Girnelilere de hizmet vermeye başladı

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Metropol kalitesi artık Girne’de
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Kaliteli ve güler yüzlü hizmeti ile Kuzey Kıbrıs’ta marka haline gelen Metropol Süpermarket, daha fazla hizmet ve daha iyi alışveriş imkanı sunmak amacı ile Girne Karakum bölgesinde ikinci şubesini açtı.

Açılışını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün gerçekleştirdiği Metropol Girne, 22 Aralık Cumartesi günü hizmet vermeye başladı.

Direktörlüğünü Mustafa Ersoy’un yaptığı Metropol’ün  açılışına halkın ilgisi de oldukça yoğun oldu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Metropol Direktörü Mustafa Ersoy, küçüklüğünden bu yana fark edilen işler başarmayı hayal ederek, daima en iyisini hedeflediğini belirtti.

Mustafa Ersoy; “En büyük hayallerimden birisi her bölgede hizmet sunabilmek. Lefkoşa’da açıldığımızda Metropol’ün daima örnek teşkil edecek kalite ve hizmet anlayışı taşıyacağının sözünü verdik. Bugün Girne’de tüm misafirlerimizin önünde bu sözü veriyorum.” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, Metropol’ün kentin en doğru yerinde ve en doğru yatırımla hizmete girdiğini belirtti. Metropol ailesini tebrik ederek, tüm halka hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmaları sonrasında açılış yapılarak, hizmet vermeye başlarken, açılışa katılan halka çeşitli ikramlarda bulunuldu.


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