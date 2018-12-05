Meteoroloji'den yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar şiddetli olmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar şiddetli (76-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2'nin üzerinde ) olacağı tahmin edilmektedir" denilerek birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

LTB ÇALIŞMA BAŞLATTI… YARIN SON YILLARIN EN YOĞUN VE ŞİDDETLİ YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan, 6 Aralık Perşembe günü özellikle 12.00-14.00 arası ve sonrasında beklenen fırtına ve şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri çalışma başlattı.

LTB açıklamasında, Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, yarın öngörülen yağışın son yılların en yoğun ve şiddetlilerinden olmasının beklendiği ifade edilerek, belediyenin, şehrin ve yurttaşların güvenliği için her türlü önlemi almaya çalıştığı, ancak, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını incelerken, aynı zamanda beklenen yoğun yağışa ilişkin hükumet yetkililerine bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü ile görüşen Başkan Harmancı, olası acil durumlarda koordinasyon içerisinde olunmasını görüştü. Konu ile ilgili olarak Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile de görüşen Harmancı olası acil durumlarda iletişim içerisinde olunması konusunda fikir belirtti.

Yurttaşlar olası acil durumlarda 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm hattına yada 22 85221 numaralı telefona ulaşabilecek.