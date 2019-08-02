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Mehmet Akar hayatını kaybetti

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Mehmet Akar hayatını kaybetti
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Lefkoşa'nın tanınmış simalarından ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından Mehmet Akar hayatını kaybetti. Diyalog Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar'ın kardeşi olan Akar’ın, 3 Ağustos Cumartesi günü Lefkoşa'da sonsuzluğa uğurlanacağı öğrenildi.

Mehmet Akar’ın kısa bir süre önce rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü bildirildi.

Akar, 1985 yılında HABER adlı bir gazete yayınladı. 1975-80 yılları arasında Halkın Sesi Gazetesi'nde muhabir olarak görev yapan Akar, daha sonra ise Ulusal Birlik Partisi yayın organı Birlik Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. 

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde başkanlık yapmış ve birliğin kuruluşunda aktif görev almıştı.

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