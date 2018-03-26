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Medoş Lalesi’ni tanıtmak ve koruma bilincini yerleştirmeliyiz

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Cumhurbaşkanı Akıncı: “Tükenmekte olan Medoş Lalesi’ni tanıtmak ve koruma bilincinin yerleşmesini sağlamak önemli” dedi

Medoş Lalesi’ni tanıtmak ve koruma bilincini yerleştirmeliyiz
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tükenmekte olan Medoş Lalesi’ni tanıtmanın ve koruma bilincinin yerleşmesini sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 14. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, festivalde yaptığı konuşmada, tükenmekte olan Medoş Lalesi’ni tanıtmak ve koruma bilincinin yerleşmesi amacıyla bir araya gelerek dayanışma sergilemenin önemli olduğunu belirtti.
“İnsanı sevmezsek, çevreye duyarlı olmazsak, o gittikçe tükenen lalenin de farkına varamayız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, insan sevgisi, barış, birlikte yaşama, çevreye duyarlılık, doğal hayatı, laleyi koruma bilincinin birbiriyle ilişkili kavramlar olduğunu ifade etti.
Bölgenin kalkınması ve gelişmesinin, genç nüfusun bölgede tutulmasının önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Buranın güzelliğini bozmadan planlı bir şekilde kalkınmak önemlidir. Kalkınalım, yapılaşalım derken özellikle Girne bölgesinde doğal yapının ne hale dönüştüğünü hep birlikte gördük. Dengeli, planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma esas olmalıdır. Hükümetin bunun bilincinde olduğuna ve atılacak adımların bu çerçevede olacağına inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı, festivalin gerçekleşmesine katkı koyanları kutladı, stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı ve yurttaşlarla sohbet etti.


 

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