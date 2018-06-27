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Mazbatalar bugün veriliyor

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KKTC'de pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde seçilenlere mazbataları bugün öğleden sonra verilecek.

Mazbatalar bugün veriliyor
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 TAK muhabirinin YSK'dan aldığı bilgiye göre, 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarına, meclis üyelerine, muhtarlara ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları bugün ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle dağıtılacak.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda saat 14.30, Girne Kaza Mahkemesi’nde 14.00, İskele Kaza Mahkemesi’nde 14.00, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 14.00 ve Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde saat 17.00’de tören düzenlenecek.

24 Haziran'daki yerel seçimde 28 belediye başkanı, 280 meclis üyesi, 184 muhtar ve 596 ihtiyar heyeti üyesi seçilmişti.

YSK, 54 muhtar ile 356 ihtiyar heyeti üyesini ise, aday sayısının seçilmesi gereken sayı kadar veya daha az olduğu için seçilmiş ilan etmişti.

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