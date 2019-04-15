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Mart ayı doluluk oranı % 47

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, üye otellerin bir yıllık karşılaştırmalı Mart 2019 doluluk oranı açıklandı. Otellerin Mart ayında doluluk oranı ortalaması yüzde 47 oldu.

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Mart ayı doluluk oranı % 47
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Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Mart  ayına ilişkin doluluk oranları açıklandı.

Açıklamada, 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranı Mart ayında yüzde 56 olduğu, geçen Şubat ayına göre yüzde 18 oranında bir artış gerçekleştiği kaydedilirken, Mart 2018’e göre  yüzde 27 oranında bir düşüş olduğu belirtildi.

Küçük otellerin Mart ayında doluluk oranının yüzde 39 olduğu, buna göre Şubat ayına göre yüzde 26 oranında bir artış yaşandığı, Mart 2018’e göre yüzde 10 oranında bir düşüş gerçekleştiği belirtildi. 

Tüm Otellerin Mart ayında doluluk oranı ortalamasının ise yüzde 47 olduğu belirtilen açıklamada, Şubat ayına göre yüzde 19 oranında bir artış, Mart 2018’e  göre yüzde 21 oranında bir düşüş gerçekleştiği kaydedildi. 

Açıklamada, Mart ayında 12 tesisin kapalı olduğu da belirtildi.

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