Maraş’ta gergin gün

Avrupa Parlamentosu’ndan bir heyet dün Kapalı Maraş’taki durumu incelemek üzere Mağusa’yı ziyaret etti ancak barikatta hiçbir yetkili bulamayınca Maraş’a giremedi. Ziyaret öncesi Palm Beach Otel önünde toplanan çok sayıda Kıbrıslı Rum, pankart açarak heyeti karşıladı

Gamze PİR BAYKUR

Avrupa Parlamentosu’nun Dilekçeler Komitesi’nden bir heyet dün Kapalı Bölge Maraş’taki durumu yeniden incelemek, ayni zamanda bir önceki ziyaretler sonucunda yapılan öneriler ile Avrupa Parlamentosu’nun 2012 yılındaki yazılı açıklamasının uygulanıp uygulanmadığını gözden geçirmek için Mağusa’yı ziyaret etti. Ziyarete, temaslarda bulunmak için adaya gelen Dilekçeler Komitesi Başkanı, İsveç Avrupa Milletvekili Cecilia Wikstrom ve Parlamenterler Alberto Cirio (İtalya), Rosa Estaras Ferragut (İspanya), Sofia Sakorafa (Yunanistan), Igor Soltes (Slovenya), Terasa Jiménez-Becerril (İspanya), Kıbrıs Rum Milletvekilleri Takis Hadjigeorgiou ve Demetris Papadakis katılırken, çok sayıda Kıbrıslı Rum heyetten önce bölgeye gelerek destek amaçlı pankart açarak Palm Beach Otel önünde heyeti karşıladı.

TÜRKİYE VE KKTC BAYRAKLI PROTESTO...

Dün sabah saat 10:30’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan heyet, ilk önce Kapalı Maraş çevresini dolaştı, ardından ise Palm Beach bölgesinde bulunan ve Askeri Ordu Evi’ne giden askeri barikata giderek yetkili bir kişi ile görüşme talebinde bulundular ancak heyetin talebi muhatap bulamadıkları için cevapsız kaldı. Ardından saat 11:45 raddelerinde Palm Beach Otel önüne gelen AP Dilekçeler Komitesi Heyeti, burada TMT, Ülkücü ve MDP yandaşlarının Türkiye ve KKTC bayraklı protestosuyla karşılaştı. Bazı UBP Milletvekilleri de heyetin ziyaretini kınamak amacıyla Palm Beach bölgesine geldi ve heyete protesto mektubu verdi. Heyet daha sonra Kapalı Maraş bölgesine sınırı olan “Glossa Plajını” ziyaret etti.

CANALTAY: “KENDİ TOPRAĞIMIZDA HAKARETE UĞRUYORUZ...”

Avrupa Parlamentosu’nun Dilekçeler Komitesi Heyetinin ziyaretini kınamak amacıyla bölgeye gelen UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, basına açıklamada bulundu. Canaltay, Avrupa Parlementosu’ndan bir grup milletvekili ile birlikte Güney’den Rum vatandaşlarının KKTC topraklarına geçerek yakalarındaki “Evlerimizi ve şehrimizi istiyoruz” yazılı rozetlerle eylem yaptıklarını söyledi. Bunun hiç bir ülkede ve devlette olabilen bir şey olmadığını belirten Canaltay, bugün bunu kendi topraklarımızda yaşadığımızı ifade etti. “Bunların sebebi olan AB Parlementosu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyken, suçlu yine Kıbrıs Türk toplumu görünmüştür” diyen Canaltay, bunun aslında Kıbrıs Türk halkının ne kadar desteklenmediğinin görüldüğünü kaydetti. Canaltay, Kıbrıs Türk halkının Annan Plan ile “Evet” dediğini ve “Annan Planından” sonra AB’nin verdiği sözlerin hiç birini yerine getirmeyerek Kıbrıs Türk halkını mağdur ettiğini, bunun yanında ise tekrardan Rum toplumuna destek verdiğini belirtti. “Mağdur olan biz, bir çok izolasyon altında yaşayan biz, bire on mücadele veren Kıbrıs Türk halkı olurken bugün biz burada büyük hayretle izlemekteyiz. Kendi toprağımızda hakarete uğruyoruz ve buna maalesef kimsenin sesini de çıkarmadığını görüyoruz. Bir avuç insanla burada biz buna ses çıkarmaya çalıştık. Kendi toplumuna destek çıkmayan bir halk maalesef işte bunları yaşamak zorundadır. Evet siz evlerinizi istiyorsunuz. Biz size KKTC gözetiminde Maraş’ın açılmasını ve isterseniz evlerinizi de gelip komisyona baş vurarak alabileceğinizi söyledik. Siz kabul etmiyorsunuz. Peki o zaman nedir istediğiniz? O zaman gelin tekrardan bugüne kadar yapılanları bir gözden geçirin ve kimin haklı kimin haksız olduğunu AB de görsün dünya da görsün” şeklinde konuştu.

HASİPOĞLU: “YAPILAN BU ÇALIŞMA OBJEKTİF OLMAYACAKTIR...”

Ziyareti kınamak için bölgeye gelen UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da basına kısa bir açıklamada bulundu. Hasipoğlu, KKTC Meclisini temsilen geçen haftalarda Avrupa Parlamentosu’nun Dilekçe Komitesi Üyelerine ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, heyetin bu ziyereti gerçekleştireceklerini bildikerini ve “Siz bir durum tespiti, bir inceleme yapacaksanız bir kere tarafsız olun ve KKTC makamlarıyla da görüşün. Tek taraflı yapacağınız bir inceleme, tek taraflı yapacağınız bir çalışma objetif olmayacaktır” şeklinde öneride bulunduklarını ancak bu öneriye olumlu cevap alamadıklarını belirtti. Yapılan bu çalışmanın objektif bir çalışma olmayacağını ifade eden Hasipoğlu, “Neyin çalışması bu?”diye sordu. Hasipoğlu, KKTC halkının 2004 yılında Annan Planına evet dediğini, Kıbrıslı Rumların ise hayır dediğini anımsattı. Avrupa Parlementerlerinin 2004 yılında ambargoların kalkması için ve doğrudan ticaretin uygulanması için Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Avrupa Parlamentosunun, 14 sene boyunca bu sözlerin tutulmamasının tespitini de yapıp yapmayacağını sordu. Hasipoğlu, son olarak UBP olarak bu hususları içeren protesto mektubunu Avrupa Parlementerlerine vererek bu haksız durumun, bu tek yanlı durumun düzeltilmesini talep edeceklerini sözlerine ekledi.