Maraş için Oktay ve Gül geliyor

Kapalı Maraş’ta Cumartesi günü yuvarlak masa toplantısı yapılıyor. Toplantıya Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılacak

Kapalı Maraş’ta, “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

Cumartesi günü yapılacak toplantıya, KKTC’den Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılacağı öğrenildi.

Türkiye Barolar Birliği’nin düzenleyeceği toplantıda, uzmanlardan oluşan bir ekip, masa etrafında somut bir yol haritası elde etmek üzere bir araya gelecek. Toplantıda, siyasi karara etki edecek, uluslararası hukuka uygun bir sonuç ortaya çıkarılması hedefleniyor.

1974’ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak Kapalı Maraş’taki yuvarlak masa toplantısı gün boyunca devam edecek.

Toplantıda, Kapalı Maraş’ın somut olarak açılmasına yönelik ‘siyasi ve hukuki’ bir yol haritası belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya toplantıyla ilgili bir davet yapılmadığı öğrenildi.

Türkiye kaynaklarına göre, Türkiye Barolar Birliği’nde, asker kontrolündeki Maraş için hukuki çalışmalar yapıldığı iddia edildi.

Buna göre, TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Müsteşarı Ergun Olgun, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eski müzakerecisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'dan oluşan bir ekip kuruldu.

Bu ekibin, Maraş'ta hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir yol izlenmesi noktasında çalışmalar yaptığı aktarıldı.

TRT haberi, “Uluslararası hukukun gözetildiği iddia edilen çalışmalarda, yeni bir yol haritasının belirlenmesi noktasına gelindiği haber verildi” şeklinde verdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, organizasyondan iki ay önce haberdar edildiklerini, toplantıyı birlikte organize etmek için davet edildiklerini söyledi.

Esendağlı, kısa bir süre içinde böylesi bir toplantıya hazırlanmanın mümkün olmadığını, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinde bu toplantıya katılmayı uygun bulmadıklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği'nin katılımı dahil tüm programı kendilerinin hazırladığını ifade eden Esendağlı, konsey olarak aldıkları karar doğrultusunda bu organizasyona katılımı uygun görmediklerini açıkladı.