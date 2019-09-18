Maraş için gizli eylem planı

Anastasiadis’in, Maraş konusunu ve Türk planlamalarının ele alınması için Rum kesiminin gerçekleştirmeyi planladığı eylemleri mutlak bir gizlilik içerisinde ele aldığı belirtildi

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki faaliyetleri konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne olası bir başvuruda bulunulması konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletildiğini ve yakın zamanda konu hakkında açıklamalar yapılacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “Çok Gizli (Top Secret) Başvuru” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum hükümetinin Maraş konusunu mutlak bir gizlilikle incelemekte olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Maraş konusunu ve Türk planlamalarının ele alınması için Rum kesiminin gerçekleştirmeyi planladığı eylemleri mutlak bir gizlilik içerisinde ele almakta olduğunu kaydetti. Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak hazırladığı çalışmanın, Rum Yönetimi’nin takip edebileceği tüm olası senaryoları, aynı zamanda yapılacak her tercihin yol açabileceği olası gelişmeleri de kayda geçirdiği belirtildi.

Gazete, Rum hükümetinin, kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetleriyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne başvurup başvurmayacağına ilişkin olarak bir gidişata yönlenmiş olduğuna işaret etti.

Sözde “Maraş Belediyesi”nden yetkililerin önceki gün Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiklerini de yazan gazete, Rum hükümetinin, özellikle de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Türk planlamalarının ele alınması” konusunda kararlı olduğunun tespit edildiğini savundu.

Gazete, önceki günkü görüşme esnasında, hükümetin Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporda kayda geçirilenler temelinde konuyu inceleyeceğine ilişkin genel atfın haricinde, Anastasiadis tarafından konuya daha fazla atıf yapılmadığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Maraş konusunu gerek BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, gerek New York’ta gerçekleştireceği temasları sırasında ortaya koyacağının kesin olarak addedildiğini de kaydeden gazete, AB nezdinde de girişimlerde bulunulacağını belirtti.

Bunun haricinde, önceki günkü toplantıda atıfta bulunulan bir başka şeyin de, hükümet ile sözde “Maraş Belediyesi” arasında bir eşgüdüm ve işbirliğinde bulunulması olduğunu kaydeden gazete, bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantı çerçevesinde, Maraş için Avrupa ve dünya çapında bir bilgilendirme kampanyası düzenlenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Bu çerçevede, Rum hükümetinin bu çabanın destekçisi olacağını ve bazı ülkelerin büyükelçilikleriyle temaslar yapılmasına yardımcı olacağını kaydeden gazete, sözde “Maraş Belediyesi”nden bir heyetin önümüzdeki dönem içerisinde Brüksel’e gideceğini ve konu hakkında kendisini bilgilendirmek için, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle temaslarda bulunmak isteyeceğini iletti.

Başkanlıkta yapılan görüşmede, özellikle Maraş’ın kıyı şeridindeki bölgede bulunan Kıbrıs Rum mallarının satın alınmasıyla ilgili Türk yönlendirmelerine atıfta bulunulduğunu da kaydeden gazete, bunun hassas şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu, öte yandan kapalı Maraş’taki mülklerle ilgili bilgilerin güncellendiğine atıfta bulunulduğunu da belirtti.

PRODROMU

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki faaliyetleri konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne olası bir başvuruda bulunulması konusunda Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletildiğini ve yakın zamanda konu hakkında açıklamalar yapılacağını söyledi.

Bahse konu araştırmanın önceki gün başkanlıkta yapılan görüşmenin gündeminde olduğunu da kaydeden gazeteye göre, Prodromu bunun çok yararlı bir görüşme olduğunu söyledi.

Anastasiadis ile Hristodulidis’in önceki günkü toplantıda sözde “Maraş Belediye” Başkanı ile belediye heyetini, bütün konular ve bugün hüküm süren durumla ilgili olarak bilgilendirdiğini de söyleyen Rum sözcü, hükümet ile belediye arasında tam koordinasyon olmasının kararlaştırıldığını da ifade etti.

YOANNU

Görüşmenin ardından açıklama yapan sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Anastasiadis’in Maraş konusu ve genel olarak da Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyleyerek, tezlerinin büyük çoğunluğunun birleştiğini belirtti.

Anastasiadis’e Maraş konusunda Ulusal Konsey’in toplanmasını önerdiğini ve bunun kabul edildiğini belirten Yoannu, belediyenin “işgal altındaki mülklerin satışından kaçınılması için önlemler alınması meselesini” Dışişleri Bakanıyla ele aldığını da belirtti.

Alithia gazetesi ise “Maraş’taki Türk Talepleri… İlk Hedef Yabancı Malları Satın Almak” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, sözde “Maraş Belediyesi”ndeki DİSİ partisi belediye grubu başkanı Kostakis Hacıkaku’nun önceki gün gazeteye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazeteye göre, Hacıkaku, açıklamasında “Türk tarafının Maraş’ın açılmasıyla ilgili sahip olduğu ilk hedefin kapalı bölge Maraş’ta bulunan ve yabancılara ait olan mülkleri satın almak olduğunu çünkü bu girişimi ilk aşamada daha kolay bulduğunu” iddia etti.

Hacıkaku “ikinci hedefin ise Kıbrıslı Rumlardan mal satın alınması olduğunu” iddialarına ekledi.