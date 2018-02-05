Mağusa’ya yat limanı yapılıyor

Mağusa’ya yap işlet devret modeli yat limanı inşa ediliyor. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mağusa’nın Yat Limanı ile dünyaya kapı açacağını belirtti

Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın ihalesini yaptığı Mağusa yat limanı projesi gün sayıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YİD (yap işlet devret modeli) ile yapılacak limanın ihale sürecinin hükümet çalışmalarının ardından tamamlanacağını söyledi.

Ataoğlu, “Gazimağusa yat limanı projesi şu an güncel. Yat Limanı ülke halkı başta olmak üzere uluslararası platformda KKTC için olumlu sonuçlar yaratacak.”dedi.

Bakan Ataoğlu, Akdeniz çanağında yaklaşık 1 milyona ulaşan yat sayısında, her yıl önemli artışlar olduğunu ve bu bölgedeki marina kapasitelerinin yüzde 75'ini oluşturan Fransa, İspanya ve İtalya'da yeni yatırım yerlerinin kısıtlı olması sebebi ile Batı Akdeniz'in kirlenmesi ve işletme ücretlerindeki artışın, Kuzey Kıbrıs ve bölge ülkelerini bu alanda cazip kıldığının altını çizdi.

İşletilmekte olan yat limanlarına ilaveten ihtiyaç duyulan kapasitenin karşılanması amacıyla kamu imkanları, YİD modeli ve özel sektör dinamikleriyle yat turizmi için zorunlu altyapının oluşturulmasında ve ülkenin turizm açısından bölgedeki ayrıcalıklı rolünün belirlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade eden Ataoğlu Mağusa’nın Yat Limanı ile dünyaya kapı açacağını belirtti.

Yat Limanı ile pek çok seçkin teknenin artık rahatlıkla Mağusa’ya uğrayabileceğini Liman sayesinde bu özel teknelerin kış aylarında da ülkemize gelebileceğini belirten Ataoğlu, projenin göreve başladıkları ilk günden bu yana süren çalışmalarının bir ürünü olduğunu ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YİD modelinin ekonomiye olan katkısı düşünülerek hazırlanan projenin, ülkemizin ve Mağusa halkının ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu tam bir sosyal kültür kompleksi şeklinde tasarlandığını, proje içerisinde, yatların konaklama alanları dışında, gümrük binası, cafe, restaurant, otopark .. gibi sosyo-kültürel alanları da barındıracağını söyleyerek “Kuzey Kıbrısımıza ve halkımıza yakışır bir tesis olacak. Şimdiden Hayırlı uğurlu olsun” dedi.