Mağusa’ya 10 bin tonluk asfalt

Mağusa’da Çanakkale Mahallesi’nde daha önce yolu olmayan sokaklara asfalt dökülmeye başlandı. Sakarya ve Dumlupınar’da da yollar yenilenirken yeni bağlantı yolları da açılıyor

Gazimağusa Belediyesi Sakarya ve Dumlupınar Mahallerinde devam eden Asfalt Yol Yapım Projesi’ne ek olarak Çanakkale Mahallesi’nde de daha önce yolu olmayan sokaklara asfalt dökmeye başladı. Bu kapsamda, daha önce hiç yolu olmayan mezarlık yoluyla bağlantı yolu olan Şirin Bayır Sokak ve Sakızcıoğlu Spor Salonu arkasındaki Fikret Demirağ Sokak’ta asfalt döküm çalışması tamamlanırken, devam edecek çalışmalarda Tente Sokak ve Mezarlık Yolu da asfalt dökülecek.

Sakarya ve Dumlupınar Mahallelerini kapsayan 10 bin tonluk asfalt projesi

Kapsamında Sakarya Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda ise hem bozuk olan yollar asfaltlanıyor hem de tamamen yeni bağlantı yolları açılıyor. Sakarya Mahallesi Sosyal Konutlar Bölgesi’nde Uluçam Yolu ile Barış Gücü Kampı arkasındaki Köroğlu Sokak’ta drenaj çalışması yapan ekipler, bu yolları Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki ana drenaj hattına bağladıktan sonra asfalt dökümüne geçecek. Ekipler, geçtiğimiz günlerde Salamis Yolu’nu Köroğlu Sokağa bağlayan Talat Cafer Sokağı asfalt dökmesinden sonra, Köroğlu Sokak ile Hasan Barbaçolli Sokağı birbirine bağlayan 300 metrelik toprak yolu düzenlenerek trafiğe açıyor. Ayrıca Alasya Park arkasındaki Uluçam Yolu ile Sinemis Öğrenci Yurdu arasındaki toprak yol da asfaltlandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da yapılaşmasın yoğun olduğu Sakarya Mahallesi ile Çanakkale Mahallesi’ndeki sokaklarda asfaltlama çalışması yapmanın bir gereklilik olduğunu ifade ederek, Salamis yolundaki trafik akışını rahatlatmak amacıyla Salamis Yolu ile Lefkoşa Yolu’nun arasında bağlantı yolu olma özelliği taşıyan Talat Cafer Sokağı asfaltladıklarını, bunun ardından bölgedeki diğer yolların da bayındır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Hem kötü durumda olan yollarda hem de toprak olan yollarda asfaltlama çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan İsmail Arter, Maraş Bölgesi’ndeki yolların yenilenmesi için de asfalt ve kaldırım projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.