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Mağusa’da yol yapımı hız kesmiyor

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Mağusa’da yeni imar alanlarında hem drenaj çalışması hem asfaltlama yapılıyor

Mağusa’da yol yapımı hız kesmiyor
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Gazimağusa Belediyesi’nin Sakarya ve Dumlupınar Mahallerinde devam eden 10 bin tonluk Asfalt Yol Yapım Projesi kapsamında Sakarya Mahallesi’ndeki Uluçam Yolu sil baştan yeniden yapılıyor.

 Üstenici firma olarak Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi’nin yürüttüğü projede, Sakarya Bölgesi’nde bozuk olan yollardaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt dökümü yapılırken, hiç asfaltı olmayan yollara ise önce drenaj hattı döşenerek asfalt dökümü yapılıyor.

Barış gücü kampı arkasındaki Köroğlu Sokak’tan Uluçam Yolu’na kadar drenaj hattı döşeyen ekipler, Uluçam Yolu’nu da drenaj hattı döşeyerek Mustafa kemal Bulvarı’ndaki ana drenaj hattına bağlayacak. Uluçam Yolu’nun eski ve bozulmuş asfaltının kemirme ve kaldırma çalışması devam ederken, bunun ardından drenaj hattının döşenmesine geçilecek ve son olarak yola asfalt dökülecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, yeni imar alanlarında  hem drenaj çalışması hem asfaltlama yaptıklarını, hem de hiç asfaltı olmayan sokaklarda asfaltlama çalışması yaptıklarını ifade ederek, Gazimağusa genelinde asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

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