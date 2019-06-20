Mağusa Limanı sorunlar yumağı

Ticaretin merkezi Gazimağusa limanında işler dönmüyor. Gümrükteki personel eksikliği ve mevcut personelin verimsizliği nedeniyle limanda etkin bir çalışma yapılamıyor. Gümrük çalışanları iş yapmaz hale gelirken, iş dünyası da büyük kayba uğramaya başladı. Gümrüğün, ekonominin başlangıç noktası olduğuna dikkat çeken iş dünyası, Gümrük Dairesi’nin daha etkin çalışması için devletin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı

Murat ASLAN​

Gazimağusa limanında işler yürümüyor

Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde yaşanan sıkıntılar, iş dünyasını olumsuz etkiliyor.

İç çevreleri, gümrükte personel eksikliği ve mevcut personelin verimsizliği nedeniyle limanda artık işlerin dönmediğini belirtiyor.

Gümrük memurlarının özellikle Mağusa limanında iş yavaşlattığını dile getiren iş çevreleri, herkesin bu konuda şikayetçi olduğunu vurguladı.

Gümrük memurlarının yaz rehavetine girdiğini, çoğu memurun artık ek mesaiye de kalmak istemediğini belirten iş dünyası, devlet yetkililerinin bu konuda derhal önlem alması gerektiğini söyledi.

Mağusa limanında işlerin durma noktasına geldiğini belirten iş çevreleri, bu durumun tüm kesimleri olumsuz etkilediği kaydetti.

“Gümrükçüler iş yapmaz hale geldi. İş dünyası bu nedenle büyük kayba uğramaya başladı” diyen iş kesimleri, isyan noktasında olduklarını belirtti.

Gümrüğün, ekonominin başlangıç noktası olduğuna dikkat çeken iş dünyası, bu nedenle bu hantal yapının sanayicileri, ticaret dünyasını ve tüketicileri de birebir etkilediğini söyledi.

Gümrük Dairesi’nin daha etkin çalışması için devletin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan iş çevreleri, bu yapının böyle gitmemesi gerektiğini kaydetti.

GÜMRÜK KOMİSYONCULARI EYLEME GİTTİ

Öte yandan Gümrük Komisyoncuları Birliği Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde uzun süredir yaşanan sıkıntıların aşılmaması nedeniyle dün eylem yaparak, ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Gazimağusa Gümrük Komisyoncuları Birliği Başkanı Mehmet Özarman yaptığı basın açıklamasında, ticari anlamda ülkenin bel kemiği olan Gazimağusa Limanı’na bağlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yürütüldüğü Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde uzun süredir sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Dünden itibaren Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde hiç bir ithalat-ihracat işlemi gerçekleştirilmeyeceğini açıklayan Özarman, taleplerini sıralayarak sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istedi.

Gümrük Komisyoncuları Birliği, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde eyleme gitti