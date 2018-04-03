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Mağusa İnisiyatifi "İlkelerimiz doğrultusunda topluma ışık tutmaya devam edeceğiz”

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Mağusa İnisiyatifi, Derinya sınır kapısının açılması için hafta sonu düzenlediği eylem nedeniyle yöneltilen eleştirileri yanıtladı; benimsediği ilkeler doğrultusunda, istikrarlı çizgisini koruyarak topluma ışık tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Mağusa İnisiyatifi "İlkelerimiz doğrultusunda topluma ışık tutmaya devam edeceğiz”
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Mağusa İnisiyatifi adına Okan Dağlı yaptığı açıklamada, Derinya sınır kapısının açılması taleplerinin devam ettiğini belirtti.
Halka açık, sivil örgüt ve inisiyatiflerin katılımına açık bir eylemde, tüm hassasiyetlerine karşın sorumlusu olmadıkları söylem veya pankart açılması riskinin her zaman olduğuna işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:


“ÜZERİMİZE YÖNELTİLEN SALDIRI GAYET ANLAMLI”
“Kim olduğumuz ve esasen neyi amaçladığımız bilinmesine rağmen üzerimize yöneltilen saldırı gayet anlamlıdır. Cadı kazanı için kimin düğmeye bastığı açıkça bellidir ancak Mağusa İnisiyatifi geçmişten bugüne benimsediği ilkeler doğrultusunda, istikrarlı çizgisini koruyarak toplumumuza ışık tutmaya devam edecektir.”

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