Mağduruz, yasal hakkımızı arayacağız

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan işadamı Mehmet Eminoğlu davasında gündeme gelen işadamları Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, Mehmet Eminoğlu’nun mağdurlarından olduklarını vurguladı

İşadamı Mehmet Eminoğlu’nun yargılandığı Girne’deki “sahte vekâletle devir davasının aranan iki ismi Ömer Hasırcılar ile Osman Tıraşoğlu KKTC’ye giriş yaptıktan sonra tutuklanmışlardı.

Mehmet Eminoğlu, polise verdiği ifadesinde Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu’nun tehditleri altında vekâletnameleri imzaladığını ileri sürmüştü.

Eminoğlu, Tıraşoğlu’nun KKTC vatandaşlığı karşılığında İçişleri eski Bakanı Kutlu Evren’e 300 bin sterlinlik dükkan verdiğini de iddia etmiş, Evren bunu yalanlamıştı.

Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu üç günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından serbest bırakılmıştı.

İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu dün basın toplantısı düzenledi, “mağdur olduklarını” ileri sürdü.

İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, kendilerinin birçok insanın da olduğu gibi Mehmet Eminoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri mağdurlarından olduklarını belirttiler.

Dün Ömer Hasırcılar ile Osman Tıraşoğlu avukatları Kemal Şentürkler ve Mert Güçlü’yle birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sırasında basın açıklamasını avukat Mert Güçlü yaptı.

Mert Güçlü “İşadamı Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, kendileri birçok insanın da olduğu gibi Mehmet Eminoğlu Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri mağdurlarındandırlar” dedi.

Konuşmasının devamında, müvekkillerinin geçen hafta ayni anda KKTC’ye geldiklerinin basına da yansıdığını söyleyen Güçlü “Kendileri Mehmet Eminoğlu meselesinde özellikle kendileri ile ilgili gerçeklerin bir tamam ortaya çıkması niyeti ile ve kendi istekleri ile herhangi bir beklenti veya baskı altında olmaksızın memleketimize gelmişlerdir, Mehmet Eminoğlu davasında iftira edilen suçlarla ilgili bunların sadece iftiradan ibaret olduğu ve herkese ayni şekilde uygulandığı gibi bir soruşturmaya tabi olacaklarını bile bile kendi ayakları ile memleketimize gelmişlerdir” dedi.

Geldikleri andan itibaren müvekkillerinin polis nezdinde Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri meseleleri ile bağlantılı suçlar olan tehdit ile bir takım sahte evraklar aracılığıyla sahte işlem yapma gibi meselelerden soruşturmaya tabi tutulduklarını anlatan Güçlü, müvekkillerinin bu suçlarla ilgili hiçbir şekilde bağlantıları olmadıklarının ortaya çıktığını ve tamamen aklandıklarını vurguladı. Güçlü, bu bağlamda Mehmet Eminoğlu Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerlerinin iddialarının 'iftira' dan ötede olmadığının artık ortaya çıktığını ve konu hakkında bağlantılı tüm gerçekler belgelerle ilgili otoriteler nezdinde kayıt altında mevcut olduğunu belirtti.

Güçlü, müvekkillerinin geçmişte Asia Investment şirketinde 18 ay ortak olarak çalıştıklarından ve bu konunun uzun zaman basın nezdinde ve kamuoyunda tartışılmasından ötürü Mehmet Eminoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerlerinin iftiralarına yanıt vermek durumunda kaldıklarını kaydetti.

“Kendileri Mehmet Eminoğlu ve diğerlerinin iftiralarının temelinde müvekillerime karşı ortaklık hükümlerini yerine getirmemeleri ve bunun neticesinde onlara yaşatmış oldukları gerek itibar gerekse maddi zararlardan oluşan ciddi mağduriyetlerinin olduğunu düşünmektedirler” diyen Güçlü ortaya atılan iftiraların kafa karışıklığı yaratmaması adına bu açıklamayı yapmalarının zaruri hale geldiğini söyledi.

Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu’nun Mehmet Eminoğlu ve diğerleri aleyhine gerek yasal gerekse cezai girişimlerde bulunduklarını aktaran Güçlü, “Maruz kaldıkları birçok sahte işlem neticesinde oluşan mağduriyetleri çerçevesinde suç işlendiği iddiası ile Mehmet Eminoğlu ve diğerleri aleyhine polis otoriteleri nezdinde şikayetçi olmuşlardır” dedi.

Güçlü müvekillerinin, Mehmet Eminoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerlerinin ortaklık hükümlerini yerine getirmemeleri ve verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması üzerine mağduriyetle sonuçlanan bu ortaklığı uzun bir süre önce sona erdirdiğini belirterek bu şahıslarla şirketleri nezdinde herhangi bir ilgi veya alakalarının bulunmadığını açıkladı.

Mehmet Eminoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment ve diğerleri ile yapılan birçok anlaşmanın içeriği ilgili de bilgi veren avukat Mert Güçlü, “Sahte evrak davasına konu olan Magic binalarının satışının tek sorumlusu Mehmet Eminoğlu’dur. Şirketimiz tıpkı birçok bina gibi söz konusu binaların yalnızca taşeronluğunu üstlenmiş ve anlaşma doğrultusunda üzerine düşeni yapmıştır. Müvekkillerimin ortaklıkları süresince Magic City, Magic Asia ve Magic Kayla projelerini müvekkillerim hayata geçirmiştir. Ayni zamanda taşeron ve şirket ortağı Osman Tıraşoğlu, Mehmet Eminoğlu Investment’e ait Magic Plus, Magic Palace, Magic Templos ve Magic projelerinin taşeronluğunu da yapmıştır” dedi.

Ortaklıkta üzerine düşen görevleri yerine getirmeyen, verdiği çekler karşılıksız çıkan ve asılsız iddialarda bulunan Eminoğlu ile diğerleri hakkındaki yasal girişimlerinin belgelerini yasal merciler ile paylaştıklarını belirten avukat Mert Güçlü, bu iftiralar karşısında da gerekli yasal adımları atacaklarını söyleyerek müvekkillerinin işlerinin başlarında olduğunu belirtti.

Avukat Güçlü, konuşmasının sonunda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hedef şaşırtarak zaman kazanmak adına bizlere yöneltilen iftiraların yerini gerçeklere bırakacağı noktasında adalete inancımız tamdır “ diyerek haklı alacaklar ve 3. alacaklıların haklarını korumak için her türlü hukuki girişimi başlattıklarını ve tüm mücadelelerinin bu bağlamda devam edeceğini vurguladı.