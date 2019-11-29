Madde kullanımında Korkunç tablo

Ülkede madde kullanımı her geçen gün önlenemez şekilde artıyor. KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde madde kullanımının korkunç boyutlarda olduğu bir kez daha gözler önüne serildi

Liselerde madde kullanımı üç kart artarak, yüzde 6’ya, halk arasında deneme oranı ise yüzde 3’ten 9’a çıktı. İlkokulda deneme oranı yüzde 2 olurken ilk deneme yaşı ise 11’e kadar indi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, dört yıldır okullarda madde bağımlılığı konusunda müfredata eğitici derslerin girmesi konusunda ilerleyemediklerini ve bunun üzücü olduğunu söyledi.

Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezi kuruluyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulması konusunda çalışmalara başlandığını açıkladı

Üç gün sürecek olan KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Girne’de Acapulco Otel’de başladı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde “Tedavide Alternatif Yaklaşımlar: Yeni Umutla” sloganıyla gerçekleşecek kongrede yapılacak 33 panelde 132 bilimsel araştırma sunulacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bilimsel kongrenin KKTC’de düzenlenecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Madde kullanımında ortaya konan rakamların ürkütücü hale geldiğini kaydeden Akıncı, Cumhurbaşkanlığı olarak mücadeleye katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti. Madde bağımlısı hale gelmemenin yollarını keşfetmek gerektiğini söyleyen Akıncı, Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde bir gelecek yaratmak gerektiğini belirtti.

Akıncı, gençleri bağımlılıktan kurtarmak için çalışmak gerektiğini; burada aileler, eğitim ocakları ve toplumsal olarak yapılması gerekenlerin bulunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, alkol ve madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ciddi bir sorun olduğuna işaret ederek, uyuşturucuyla mücadelede farklı aktörlerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Mücadelede eğitimin çok önemli olduğunu belirten Pilli, kongrenin, uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıdığını kaydetti. Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak madde bağımlılığıyla ilgili mücadeleyi öncelikleri arasına aldıklarını belirtti.

Alkol ve madde bağımlılıklarıyla ilgili tedavi merkezinin ihalesi için çalışmaların tamamlandığını kaydeden Pilli, “Yıllardan beridir toplumun büyük beklentisi olan Sağlık Bakanlığı bünyesinde Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulması konusunda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde çalışmamıza başladık… Merkezin ihalesine çıkmak için tim hazırlıklar tamamlanmıştır” dedi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, madde bağımlılığının multi disipliner bir yaklaşımla çözülebileceğini söyledi.

Bağımlılığı etkileyen pek çok nokta bulunduğunu kaydeden Baybars, eğitim ve madde arzı alanında devlet politikası üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Baybars, politikaların geliştirilmesinde bilimsel çalışmalara çok ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, madde, kumar ve alkol bağımlılığının toplumu içerden kemiren sosyal problemler olduğunu belirterek, bunun toplumsal mücadeleyle geriletilebileceğini söyledi.

Madde kullanıcılarını cezaevine atma yerine tedavi etmeye yönelik uygulamalar olması gerektiğini belirten Töre, “Daha etkin çalışmalar olması gerekiyor” dedi.

Madde kullanımı konusunda herkesin mücadele vermesi gerektiğini belirten Töre, bunun sadece anne ve babalara bırakılamayacağını söyledi.

İlkokullarda madde deneme oranı yüzde 2.7

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, madde kullanımında işin özünün, “nasıl önleyebiliriz” olduğunu belirtti.

Madde bağımlılığının toplum dinamiklerini sarsan bir olay olduğunu ifade eden Sucuoğlu, sorunun KKTC’de ciddi boyutlara doğru gittiğini kaydetti.

İlkokullarda madde deneme oranının yüzde 2.7’ye çıktığına dikkat çeken Sucuoğlu, bunun, çok ciddi bir sıkını olduğunu e madde kullanımıyla ilgili konuların ilkokul ve ortaokul müfredatına konulması gerektiğini kaydetti.

Yasaklı maddelerin Güney Kıbrıs, üçüncü ülkeler ve Türkiye’den geldiğini kaydeden Sucuoğlu, bunu önlemek için daha sıkı denetim yapılması gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, yasaklı maddelerle ilgili olayların gazetelerin ilk sayfalarında yer almasının da teşvik edici etki yaratabileceğine inandığını kaydetti.





Dört yıldır eğitici dersler müfredata giremedi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, dört yıldır okullarda madde bağımlılığı konusunda müfredata eğitici derslerin girmesi konusunda ilerleyemediklerini ve bunun üzücü olduğunu söyledi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, madde kullanımına başlamayı engelleme çalışmalarına önem vermek gerektiğini belirterek, komisyonun, veri tabanı oluşturulması ve yasal altyapının güçlendirilmesi konularında adım attığını kaydetti.

Beş yılda beş hükümetle çalışmak zorunda kaldığına işaret eden ve mücadelenin kolay bir mücadele olmadığını belirten Karaokçu, 2015’ten beridir ilkokul ve ortaokullarda madde bağımlılığı konusunda müfredata eğitici derslerin girmesi konusunda ilerleyemediklerini bunun üzücü olduğunu söyledi.

İlkokullarda madde deneme oranının 2 değil, 2.7 olduğuna dikkat çeken Karaokçu, en önemli unsurlardan birinin arzın önlenmesi olduğunu belirterek, uyuşturucuya kolay ulaşılabilir olmaması gerektiğini ifade etti.

“Tüm çalışmalar arzın önlenmesi konusunda başarılı olmadığımızı gösteriyor” diyen Karaokçu, “Yüzleşemediğimiz her noktada genç ve çocukları kaybetmeye mahkumuz” şeklinde devam etti.

Hasan Karaokçu

Maddeyi ilk deneme yaşı 11’e indi!

Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Başkanı Çakıcı, liselerde madde kullanımının üç kart artarak, yüzde 6’ya çıktığını, halk arasında deneme oranının ise yüzde 3’ten 9’a çıktığını, ilk deneme yaşının da 11’e indiğini vurguladı

KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Başkanı Mehmet Çakıcı, geçmişte tedavi için Türkiye’ye havale edilen bağımlıların bugün hükümetin de desteğiyle ülkede tedavi ediliyor olmasının çok büyük bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye ve KKTC katılımcılarla düzenlene kongrede yeni tedavilerin ve yeni ilaçların masaya yatırılacağını belirten Çakıcı, 1996’ya göre liselerde madde kullanımının üç kart artarak, yüzde 6’’ya çıktığını kaydetti. Çakıcı, halk arasında deneme oranının ise yüzde 3’ten 9’a çıktığını, ilkokulda deneme oranının yüzde 2 ve ilk deneme yaşının ise 11’e indiğini vurguladı.

Çakıcı, 2016’dan önce hapse atılan madde bağımlılarına Denetimli Serbestlik Yasası’nın geçmesiyle tedavi ve rehabilitasyon olanağı sunulduğunu kaydetti.

DİLBAZ

Türkiye Bağımlılık Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, bağımlılıkla mücadelede madde kullanımı ve tedavileri konuşmadan önce gençlerin neden başladığı sorusunun sorulması gerektiğini söyledi.

Dilbaz, gençlerin yasaklı madde deneme nedenine bakıldığına işin haz alma noktasına geldiğine dikkat çekti. Haz veren her şeyin bağımlık yapabileceğini ifade eden Dilbaz, yayılım çalışmalarında her tür maddeye gençlik yaşlarında başlandığının görüldüğünü söyledi.

Ana hedefin gençlerin maddeye başlamaması olduğunu kaydeden Nesrin Dilbaz, siyasilerin, gençlerin yasaklı madde denemelerini engelleyici politikalar üretmesi gerektiğini ifade etti.

Dilbas, tüm maddelerin beyinde ciddi hasara yol açtığını da vurguladı.

Mehmet Çakıcı