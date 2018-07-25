banner107
Doğa otelleri
Doğa otelleri
20 0
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
Yunanistan'da alevler bir beldeyi haritadan sildi
62 0
Geçitkalelilerin hedefleri üst lig
Geçitkalelilerin hedefleri üst lig
273 0
Sporcularımız gururumuz oldu
Sporcularımız gururumuz oldu
22 0
Diyarbakır'da bir garip olay
Diyarbakır'da bir garip olay
23 0
Esentepe sezonu açtı
Esentepe sezonu açtı
343 0
Japonya'da rekor sıcaklık
Japonya'da rekor sıcaklık
87 0
Dünyanın “en kirli” şehirleri
Dünyanın “en kirli” şehirleri
46 0
banner82
banner147

LTB’nin Surlariçi’ndeki çocuklara yönelik İngilizce kursları başladı

banner27

LTB’nin “Surlariçi Temel İngilizce Kursu” 30 çocuğun katılımıyla başladı

LTB’nin Surlariçi’ndeki çocuklara yönelik İngilizce kursları başladı
banner137

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Surlariçi bölgesindeki çocuklara yönelik “Surlariçi Temel İngilizce Kursu”  başlattı. Bölgedeki muhtarlıklarla işbirliği içerisinde yapılan çalışma sonucunda başlatılan ve LTB Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi tarafından yürütülen kurslar 24 Temmuz Salı günü Eğitim Bakanlığı’na bağlı Surlariçi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda başladı.

Çocukların hem keyifli zamanlar geçirmesi hem de temel olarak yabancı bir dil öğrenmesi amaçlanıyor
Eğitmenler Dilaram Ruslova ve  Asya Tunççağ’ın gönüllü olarak haftada iki gün vereceği kurslar yaz boyunca devam edecek. Daha önce Haspolat’ta çocuklara yönelik olarak başarılı bir İngilizce kursu gerçekleştiren LTB’nin Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk birimin çalışma ve projelerini belediyenin www.lefkosabelediyesi.org adresinden takip edebileceklerini kaydetti.

Haspolat ve Hamitköy’den sonra Surlariçi’nde de yetişkinlere ingilizce kursu açılıyor
Haspolat ve Hamitköy’de yetişkinler için de hala daha devam eden İngilizce kursu düzenleyen  LTB bu hizmeti Surlariçi bölgesindeki insanlara da ulaştırmak için çalışma başlattı. Surlariçi İngilizce Kursu’na katılmak isteyen yetişkinler LTB’nin 22 85 221 numaralı telefonundan Eğitim Sorumlusu Fatoş Anter’e ulaşıp başvuru yapabilecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.