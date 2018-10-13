LTB zam yapmayacak

LTB Başkanı Harmancı, yüzde 50 eksi ile devraldıkları bütçeyi yüzde 11 eksi noktaya taşıdıklarını aktardı ve son dönemlerde ciddi zamlara karşın LTB’nin zam yapmadığını ve yapmayacağını açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyeye bağlı 21 muhtarla iş birliği toplantısı yaptı.

Harmancı, belediyenin son durumunu özetlediği toplantıda, 1 Kasım’da başlanacak yeni temizlik uygulaması yanında su sayaçlarının okunmasında geçilecek yeni uygulamanın detaylarını da muhtarlarla paylaştı.

Yerel seçimlerin ardından ikinci kez muhtarlarla buluşan Harmancı, bu konuda yılda en az üç kez olmak üzere istişare toplantılarında bir araya geleceklerini, yeni dönemle birlikte Muhtarlar Masası’nın yükünü hafifletmek ve işlemleri hızlandırmak için LTB’deki her şubede muhtarların taleplerini alacak bir personel görevlendirileceğini kaydetti.

Seçim sonrasında yaşanan ciddi ekonomik krizin belediyeye etkilerini anlatan Harmancı, belediyenin mali yapısı konusunda bilgiler de paylaştı.

Temmuz ayı itibarıyla banka borçlarını sıfırladıklarını, öz kaynaklarını yüzde yüz arttırdıklarını, esnafa kendilerine baskı getirecek borçları bulunmadığını, istihdam yapmadıklarını ve yüzde 50 eksi ile devraldıkları bütçeyi yüzde 11 eksi noktaya taşıdıklarını aktaran Harmancı, son dönemlerde ciddi zamlara karşın LTB’nin zam yapmadığını ve yapmayacağını vurguladı.

Harmancı, yeni dönem yatırımları konusunda bekleme kararı aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“4 yıllık ikinci dönemimiz için belli bir yatırım planı çıkarmıştık, elbette ki borç almadan yeni yatırım çok zordu. Bu yüzden de 35 milyon TL’lik yeni borç alıp, geri kalanı kendi olanaklarımızla ödeyecek şekilde yatırım finansmanı planlamıştık. Ancak yükselen faiz oranları, bizlere banka borcunu çok mantıklı göstermedi. Ödeyememe riskimiz oluştu. Kriz öncesi borç faiz oranı yüzde 17-18 civarıydı, şu anda ise faiz oranları yüzde 35’lerden başlıyor. O yüzden de biraz daha beklemeliyiz. Böyle riskli bir adım geç olacak işleri hiç olmayacak hale getirebilir, belediyeyi yeniden batağa düşürebilir.”

Yatırım planlarındaki gecikmelerin nedenlerini de açıklayan Harmancı, krizden önce asfaltın 130 TL olan tonunun şu sıralar 330 TL olduğunu, 27 TL olan parke metrekaresinin maliyetinin ise 72 TL’yi bulduğu örneklerini verdi.

Yapıyı daha iyi noktaya getirme konusunda aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini, bu dönemde büyük borçluların ödeme yapması konusunda ciddi adımlar atacaklarını ifade eden Harmancı, “500 TL borcu olan dar gelirlinin değil, 40-50 bin TL borcu olup bunu ödemekten imtina edenlerin üzerine gideceğiz” dedi.

“GECİKEN TAHSİLATLAR İÇİN ADIM ATILACAK”

Harmancı, bu zor dönemlerde insanlara eziyet etmeyeceklerini, borçlar konusunda biraz tahammül gösterebileceklerini, ancak belediyenin de hayır kurumu olmadığının altını çizerek, geciken tahsilatlar konusunda gereken adımların atılacağını söyledi.