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LTB'nin otel konaklama talihlileri belli oldu

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LTB'nin otel konaklama talihlileri belli oldu
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla kura ile belirlediği Yaşlılara Hizmet Birimi üyesi 10 kişiye tam pansiyon otel tatili veriyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Noter Derviş Dizliklioğlu huzurunda yapılan kura çekiminde 2 erkek, 4 kadın ve 2 çift üye, sponsor Olive Tree Otel’de 1 gün konaklama hakkı kazandı.

Yaşlılara Hizmet Birimi tarafından organize edilen kura çekimi sonucunda 1 gün otel konaklaması kazanan isimler şöyle:

Erkek üyeler: Ahmet Çebic, Erol Akbulut

Kadın üyeler: Emine Çağlar, Fisun Emete Has, Hamide Atılmaz, Muazzez Yalın

Çiftler: Dudu-Mehmetarif Topal, Seral-Münür Soyuyüce.

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