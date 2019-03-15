LTB'nin otel konaklama talihlileri belli oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla kura ile belirlediği Yaşlılara Hizmet Birimi üyesi 10 kişiye tam pansiyon otel tatili veriyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Noter Derviş Dizliklioğlu huzurunda yapılan kura çekiminde 2 erkek, 4 kadın ve 2 çift üye, sponsor Olive Tree Otel’de 1 gün konaklama hakkı kazandı.

Yaşlılara Hizmet Birimi tarafından organize edilen kura çekimi sonucunda 1 gün otel konaklaması kazanan isimler şöyle:

Erkek üyeler: Ahmet Çebic, Erol Akbulut

Kadın üyeler: Emine Çağlar, Fisun Emete Has, Hamide Atılmaz, Muazzez Yalın

Çiftler: Dudu-Mehmetarif Topal, Seral-Münür Soyuyüce.