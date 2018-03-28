LTB, Kadın Sığınma Evi’ne destek artıyor

Farklı bölge ve alanlarda faaliyet gösteren kişi, örgüt, kurum ve kuruluşların düzenlediği etkinliklerinden elde edilen gelirler LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ne takdim edildi
Açıklamaya göre, Sığınma Evi’ne Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Cratos Oteli’nin yaptığı yardımların yanı sıra Oya Kutsal, Akova Kadınlar Derneği ve Baraka Kültür Merkezi’nin düzenlediği etkinliklerden elde edilen gelirler bağışlandı.
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