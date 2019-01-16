banner255
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
Tarihi mirasa Erbil Arkın hayat verdi
3 0
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
Gemikonağı deresi şelaleye döndü
27 0
 
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
9 0
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
86 0
Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı
Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı
22 0
İnsan beynini etkileyen 10 roman
İnsan beynini etkileyen 10 roman
55 0
Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik
Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik
13 0
banner82

LTB denetimlerine devam ediyor

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, 7-11 Ocak tarihleri arasında 60 iş yerini denetledi.

banner210
LTB denetimlerine devam ediyor
banner215

   

Üç iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar veren LTB ekipleri, Ada Mutfağı isimli iş yerine ise iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesti.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. 
Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle: 
“8 kafe, 11 restoran, 3 unlu mamül satışı, 10 market, 6 gıda deposu, 1 dernek lokali, 1 spor salonu, 2 off licence, 2 oto galeri, 1 su satış bayii, 2 otel, 2 casino, 1 kahvehane, 4 büfe, 1 internet cafe, 1 okul kantini, 3 kuaför ve berber salonu, 1 kreş.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.