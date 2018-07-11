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LTB 74 işyerini denetledi, 5 işyerine ihbar verdi

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“5 Kasap, 1 Süt Ürünleri imalathanesi, 3 Gıda Deposu, 3 Balık Satış yeri, 24 Market, 8 Restoran, 4 Kafeterya, 6 Gıda İmalathanesi, 3 Bar, 3 Fırın, 5 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 Dövme Stüdyosu, 1 Eğitim Merkezi, 4 Dernek Lokali, 1 Otel, 1 Pansiyon, 1 Kahvehane.” denetleyen LTB Sağlık Şubesi 5 işyerine ihbar verdi

LTB 74 işyerini denetledi, 5 işyerine ihbar verdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği işyeri denetimlerinde toplam 74 işyerini denetledi, 5 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Unique Berber Salonu isimli işletmenin faaliyeti, işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu. 
Lemar Süpermarket’ten 1 birim ürün, saklama koşullarının uygun olmaması nedeniyle müsadere edildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: 
“5 Kasap, 1 Süt Ürünleri imalathanesi, 3 Gıda Deposu, 3 Balık Satış yeri, 24 Market, 8 Restoran, 4 Kafeterya, 6 Gıda İmalathanesi, 3 Bar, 3 Fırın, 5 Kuaför Ve Berber Salonu, 1 Dövme Stüdyosu, 1 Eğitim Merkezi, 4 Dernek Lokali, 1 Otel, 1 Pansiyon, 1 Kahvehane.”

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