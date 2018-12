LTB 126 işyerini denetledi, 6 işyerine ihbar verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 126 işyerini denetledi, 6 işyerine ihbar verdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, belediye sınırları içindeki denetimlerde “Come Chop Bar & Restaurant”, “Vabi Waffle Trd” ve “Benim Adım Cemil” işletmelerine sağlık karnesiz personel çalıştırdığı; “Totally Kids”e gayri sıhhi ortamı ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı; “Zone Off Licence”a son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

“Annemin Eli Unlu Mamüller” ve “Dama Döner House”un faaliyetleri gayri sıhhi ortam nedeniyle geçici olarak durduruldu. “Annemin Eli Unlu Mamüller”den 7 birim, “Dama Döner House”tan 1 birim ürün, “Zone Off Licence”tan 15 birim ürün son kullanma tarihi geçtiği için müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“6 eğitim merkezi, 7 kuaför ve berber salonu, 1 petrol istasyonu, 7 kahvehane, 7 oto galeri, 8 büfe, 2 motosiklet satış yeri, 1 su satış bayii, 1 su otomatı, 24 restoran, 3 internet kafe, 14 kafe, 1 pansiyon, 1 bet ofis, 1 okul, 2 unlu mamul imalathanesi, 6 bar, 18 market, 1 kuruyemiş satış yeri, 6 gıda deposu, 2 off licence, 3 spor salonu, 4 dernek lokali.”