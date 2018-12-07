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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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LTB 126 işyerini denetledi, 6 işyerine ihbar verdi

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LTB 126 işyerini denetledi, 6 işyerine ihbar verdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 126 işyerini denetledi, 6 işyerine ihbar verdi.
LTB’den verilen bilgiye göre, belediye sınırları içindeki denetimlerde “Come Chop Bar & Restaurant”, “Vabi Waffle Trd” ve “Benim Adım Cemil” işletmelerine sağlık karnesiz personel çalıştırdığı; “Totally Kids”e gayri sıhhi ortamı ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı; “Zone Off Licence”a son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle para cezası kesildi. 
“Annemin Eli Unlu Mamüller” ve “Dama Döner House”un faaliyetleri gayri sıhhi ortam nedeniyle geçici olarak durduruldu. “Annemin Eli Unlu Mamüller”den 7 birim, “Dama Döner House”tan 1 birim ürün, “Zone Off Licence”tan 15 birim ürün son kullanma tarihi geçtiği için müsadere edildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
“6 eğitim merkezi, 7 kuaför ve berber salonu, 1 petrol istasyonu, 7 kahvehane, 7 oto galeri, 8 büfe, 2 motosiklet satış yeri, 1 su satış bayii, 1 su otomatı, 24 restoran, 3 internet kafe, 14 kafe, 1 pansiyon, 1 bet ofis, 1 okul, 2 unlu mamul imalathanesi, 6 bar, 18 market, 1 kuruyemiş satış yeri, 6 gıda deposu, 2 off licence, 3 spor salonu, 4 dernek lokali.”

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