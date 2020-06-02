Limasol’daki camiye ırkçı saldırı

Limasol’daki Köprülü Camisi’nin avlusuna molotof kokteyli atan saldırganlar caminin dış cephesine de “Mülteciler, İslam istenmiyor” şeklinde yazılar yazdı

Limasol’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne önceki akşam ırkçı saldırı yapıldı.

Limasol’daki caminin avlusunda molotof kokteyli atan saldırganlar dış cephesine de “Mülteciler, İslam istenmiyor” şeklinde ırkçı grafiti bıraktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'taki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan saldırı ile cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınadı.

Akıncı, "Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkararak gereken yasal işlemleri yapmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın saldırı ile ilgili açıklaması şöyle:

"Leymosun’daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne 3 adet molotof kokteyli ile dün gece yapılan saldırıyı ve cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı sloganları esefle kınıyorum. Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkarmalı, gereken yasal işlemleri yapmalıdır. Bu tür davranışlar hiçbir şekilde müsamaha ile karşılanamaz. Hangi dine ait olursa olsun ibadethaneler saygıyı hak eden kutsal yerlerdir ve nerden ve kimsen gelirse gelsin her türlü saldırı kınanmalı, failleri cezasız bırakılmamalıdır."

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti ve Rum Yönetimi’ni derhal failleri yakalamaya çağırdı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Tatar, “Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz” dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

“Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var.

Caminin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir.

Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz.

Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.”

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, camiye saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Limasol’da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs’taki dini liderler de ortak açıklama yaparak Limasol’daki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Müslüman, Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik toplumların temsilcileri, “Köprülü Camisine yapılan saldırıyı üzüntü ile karşıladıklarını” açıkladı.

Dini liderler, ibadet yerlerine yapılan her türlü saygısızlığı ve yıkıcılığı kınadıklarını ifade ederek, Kıbrıs’ta bu tür şiddet, İslam fobisi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık görmenin dehşet verici olduğunu belirtti.

Açıklamanın devamında, son dört yıldır Limasol’nun Aya Antonios semtinde yer alan Köprülü Camisi'nin işbirliği ve karşılıklı saygının güzel bir örneğini teşkil ettiği bu tür davranışların sadece dini topluluklara değil, birlikte insan hakları ve adada barış için çalışanlara da büyük saygısızlık olduğu bildirildi.