Liderler bu ay buluşuyor

Rum lider Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Akıncı, bu ayın ikinci yarısında görüşme gerçekleştirecek. Gündemsiz yapılacak olan görüşme, BM tarafından ayarlanacak

Rum lider Nikos Anastasiadis, kendisiyle uzak olmayan bir tarihte bir araya gelmeyi arzu ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya olumlu yanıt verdi.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla ekim ayının ikinci yarısında görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Anastasiadis dün sabah BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştü.

Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM’nin kendisi ile Akıncı arasında görüşme ayarlayacağını söyledi.

Anastasiadis, uygun zaman tespiti yapılarak, gündemsiz bir görüşmenin BM tarafından ayarlanacağını vurguladı.

Önümüzdeki hafta AB zirvesi sebebiyle Brüksel’de olacağını ifade eden Anastasiadis, “müzakerelerin yeniden başlayacağı imajını vermek istemediklerini ve iki lider olarak görü alış verişinde bulunacaklarını, bu yüzden görüşmenin gündemsiz olacağını” belirtti.

Öte yandan Rum radyosu, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Anastasiadis-Akıncı görülmesine ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre Prodromu radyoya yaptığı açıklamada, Anastasiadis-Akıncı görülmesinin Ekim ayının ikinci yarısında ve gündemsiz şekilde yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak Kıbrıs’la ilgili görevlendirdiği Jane Holl Lute’un 15 Ekim’de sunacağı rapordan sonra çok uzak olmayan bir tarihte Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya gelmeyi arzu ettiğini söylemişti.