banner255
banner69
GG’nin zirve aşkı
GG’nin zirve aşkı
10 0
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
15 0
 
56 0
313 0
29 0
8 0
24 0
banner82

Lefkoşa'da yarın elektrik kesintisi olacak

banner27

Lefkoşa'da yarın elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın 09:30 ile 15:00 saatleri arasında Lefkoşa’da bazı yerlerde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

KIBTEK’den yapılan açıklamaya göre, Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski BRT bölgesi) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklara, Merit Otel ve Civarın’a dönüşümlü olarak 1'er saatlik süre ile sınırlı olmak üzere elektrik enerjisi kesik olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.