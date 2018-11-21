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Lefkoşa bir simgesini daha kaybetti

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Gönyeli’nin Ali Boy olarak bilinen sevilen tostçusu Ali Avcı hayatını kaybetti

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Lefkoşa bir simgesini daha kaybetti
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Gönyeli ve Lefkoşa'nın sevilen simalarından olan, sandviç ve tostlarıyla bilinen Ali Boy lakaplı Ali Avcı yaşamını kaybetti. 

Gönyeli bölgesinde uzun yıllardır tost yapan Ali Avcı (Ali Boy) dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ali Avcı'nın ciddi derecede böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve aort kapağındaki rahatsızlığı nedeniyle bir aydır YDÜ Kardiyoloji Servisi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Durumu ağırlaşan Ali Avcı dün saat 10:00 sıralarında hayatını kaybetti.

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