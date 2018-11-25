Lefke ve bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Lefke bölgesinde bazı köylere, Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 9.00 – 15.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK bölge müdürlüğünün açıklamasına göre, kesintiler şu şekilde olacak:

"10.00 – 11.00 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına; 11.00 – 12.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarına; 12.00 – 13.00 saatleri arasında Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına; 13.00 – 14.00 saatleri arasında Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı; 14.00 – 15.00 saatleri arasında Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy'e elektrik verilemeyecek."