banner107
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
166 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
42 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
278 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
167 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
36 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
46 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
23 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
243 0
banner82

Lefke ve bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

banner27

banner210
Lefke ve bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak
banner215

Lefke bölgesinde bazı köylere, Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 9.00 – 15.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK bölge müdürlüğünün açıklamasına göre, kesintiler şu şekilde olacak:

"10.00 – 11.00 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına; 11.00 – 12.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarına; 12.00 – 13.00 saatleri arasında Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına; 13.00 – 14.00 saatleri arasında Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı; 14.00 – 15.00 saatleri arasında Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy'e elektrik verilemeyecek."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.